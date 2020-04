Este jueves 2 de abril, y en medio de la pandemia global por coronavirus, se conmemora el Día Mundial del Autismo. Asociaciones y familiares visibilizan y reivindican las necesidades de los chicos, especialmente en este escenario de aislamiento social.

Romper con la rutina, postergar el inicio de clases o no cumplir con la estimulación y la terapia, puede generar alternaciones en el comportamiento de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). “Estos últimos tres días fueron muy complicados”, manifestó Vera a crónica.com.ar, mamá de Luca y miembro de la Red Federal TGD Padres TEA.

Luca tiene 13 años, hace 10 que le diagnosticaron TEA y antes de decretarse el aislamiento social preventivo y obligatorio, había comenzado, con algunas dificultades en el medio, el sexto grado en un colegio de la localidad bonaerense de González Catán.

Vera trabaja en el sector público y pudo conseguir la licencia para cuidar de sus hijos, pero relata que el aislamiento lo llevan muy mal en términos generales: ”Esta situación nos trastornó a todos. Dejar de ir a clases fue tremendo”, lamentó.

Pero una de las cuestiones que más se les dificulta es que Luca entienda la razón por la que toda su familia esté en casa y su impedimento para salir del hogar: “Él tiene el área de la interpretación y abstracción muy comprometida. Le cuesta mucho entender lo que uno le pueda decir, cosas inéditas como estas, que no las vivió y que incluso a nosotros nos cuesta entender”, indicó.

Por eso todas las mañanas le recuerda a su hijo, una y otra vez: “Mamá a trabajar no, papá a trabajar no, Luca y Simón a la escuela no, hay una enfermedad afuera”. Además, se apoya mucho “en imágenes y dibujos” para mostrarle que “nos tenemos que quedar en casa porque no podemos terminar en el hospital, que es algo que a él no le gusta”.

Al ser miembro de la Red Federal TGD Padres TEA, todos los días recibe mensajes y videos de historias diferentes en todo el país: “Son dramáticos”, aseguró. Si bien el Decreto 297/20 del aislamiento social preventivo y obligatorio no los exenta de circular por la vía pública, desde la Red Federal sugieren que "en casos de extrema necesidad", las personas con Trastorno Generalizado del Desarrollo ( TGD) y TEA "salgan a dar una vuelta tomando los recaudos necesarios, sin que tengan contacto con otras personas, con un lazo azul y el certificado de discapacidad".

“Queremos que puedan salir a la vereda aunque sea un rato y entrar. Sabemos lo que cuesta el aislamiento para nuestros hijos, hay chicos que han llegado a convulsionar”, insistió Vera.

Una conmemoración diferente

En medio del aislamiento decretado ante la pandemia de coronavirus, este 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, y este año se realizarán durante todo el mes diversas acciones vinculadas al tema.





Este jueves, desde el mediodía, diferentes profesionales responderán preguntas que la gente puede enviar al Facebook oficial de la Red (Red Federal TGD Padres TEA).



Serán oradores Víctor Ruggieri, neuropedriatra y especialista en autismo; Silvia Tedesco, fonoaudióloga y especialista en diagnóstico y tratamiento; Mauro Dángelo, psicomotricista y profesor de educación física especializado en autismo y Victoria Ruggieri, psicóloga y especialista en intervención temprana del TEA.

La Facultad de Psicología de la UBA elaboró una Guía de Recomendaciones

En este contexto de aislamiento, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, realizó una "Guía de Recomendaciones" para las personas con este diagnóstico, en donde enumera consejos que “resaltan la importancia de la adaptación de la información brindada respecto del coronavirus, para que las personas con autismo logren comprender los cambios en sus rutinas propias de aislamiento, la importancia de la implementación y aprendizaje de conductas de higiene”, así como la comprensión de nuevas reglas sociales para evitar la transmisión del virus.

Entre los puntos que destaca el documento están:

- Darles información en formato visual (que permanece en el tiempo y hace que todo tenga mayor significado); reduce la ansiedad y fomenta la autonomía para el aprendizaje de nuevas conductas derivadas de las nuevas reglas sociales.

-Establecer horarios: las personas con autismo necesitan predictibilidad, claridad y anticipación de sucesos o variaciones del entorno.



-Es importante y necesario mantener el contacto con el terapeuta del niño a fin de recibir la contención apropiada y las estrategias específicas que benefician al niño.