Mayra y Eva Mieri participaron de la jornada de concientización sobre el Autismo

La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, y la jefa comunal interina, Eva Mieri, participaron este sábado de una jornada conmemorativa por el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se desarrolló en el Museo de Transporte, ubicado en Laprida 2200, en Quilmes Oeste, y que contó con diferentes actividades recreativas y asesoramiento sobre trámites.



"Como sociedad, y siempre lo digo, tenemos que tomar de ejemplo a las madres TEA; su amor y trabajo incansable, su organización y empuje. Saben que cuentan con nosotras, desde el lugar que nos toque, para seguir generando cada vez más conciencia y condiciones para políticas públicas de inclusión. Gracias a todos y todas a los que se comprometen con el corazón en este tiempo tan difícil. ¡Fuerza! Más comunidad, abrazos y solidaridad. Vamos a salir adelante", señaló Mayra.

En este contexto, Eva Mieri, expresó: "Compartimos una hermosa jornada llena de actividades, encuentros y mucha emoción junto a Familias TEA Quilmes, vecinos y vecinas. Estos espacios son fundamentales para seguir visibilizando, generando conciencia y construyendo una comunidad más inclusiva, donde cada niño, joven y adulto pueda desarrollarse con derechos, acompañamiento y respeto".

La actividad, organizada por Somos Familias TEA Quilmes Red Federal con el acompañamiento de la Comuna, se desarrolló con el objetivo de dar visibilidad al Trastorno del Espectro Autista (TEA), así como concientizar e informar a la comunidad acerca de la importancia de este diagnóstico y su impacto en la población. En el encuentro hubo stands, actividades inclusivas como peluquería, maquillaje artístico, modelado, estampado y pictogramas de la línea de colectivos 85; también diferentes juegos y una radio abierta.

Cada 2 de Abril se conmemora el Día Internacional de Concientización sobre el Autismo, una fecha dedicada a visibilizar a las personas con TEA y promover el pleno ejercicio de sus derechos. En este marco, bajo la Ordenanza Nº 13.359/2020, el Municipio adhiere a la Ley Nacional Nº 27.043, la cual establece el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Participaron también de la actividad la directora general de Discapacidad, Romina Olmos; la presidenta del HCD, Berenice Latorre, y la concejala de FP, Karina Jara, y la referente de la Asociación Civil Hablemos de Autismo en Quilmes, Karina Castagnola, entre otros funcionarios e integrantes de Familias TEA Quilmes.