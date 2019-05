La defensa del detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López pidió su absolución en el juicio oral por enriquecimiento ilícito que se le sigue al ex funcionario, al considerar que no se pudo probar que formaran parte de su patrimonio los 9 millones de dólares que intentó esconder en un convento de General Rodríguez en 2016.

La defensora de López insistió con la idea de que el dinero que su defendido transportó no era de su propiedad,

"Solicito la absolución de mi defendido en orden al delito de enriquecimiento ilícito, disponiéndose su libertad en relación a esta causa", fueron las palabras con las que la defensora oficial Pamela Bisserier cerró el alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1.

La defensora de López insistió con la idea de que el dinero que su defendido transportó no era de su propiedad, tal como el acusado había declarado en el marco de la causa de los "cuadernos", donde dijo que el traslado de los bolsos con los dólares se lo había encargado Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito por la compra de una casa en Tigre y un departamento en la avenida Las Heras de la ciudad Buenos Aires, que habría colocado a nombre de testaferros, y los casi 9 millones de dólares con los que fue detenido durante la madrugada del 14 de junio de 2016.

Además de pedir la absolución de López por enriquecimiento ilícito, Bisserier solicitó que la parte de la investigación referida al episodio del convento sea remitida al juzgado federal 11, a cargo de Claudio Bonadio, "por corresponder con lo que se investiga en la causa de los cuadernos y la del lavado de dinero" atribuido al entorno del fallecido Muñoz.