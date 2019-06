Por Francisco Martirena Auber

@martirena74

Luego de la severa amenaza de abrir totalmente las importaciones, el Ministerio de Producción y Trabajo comunicó este sábado al sector del calzado que no se eliminarán los "valores criterio" en forma generalizada, dando así marcha atrás con la medida que fue informada por Crónica. Desde la Secretaría de Simplificación Productiva de la cartera indicaron a diversos referentes del sector del calzado que las mercaderías industriales seguirán teniendo un precio mínimo de importación. "Se mantienen los valores criterio y entendemos que es por la difusión que tuvo el tema, porque no nos dieron ningún argumento de la marcha atrás".

Fuentes gubernamentales habían admitido a este medio que la idea del gobierno nacional era eliminar los valores de referencia "en forma general". Por su parte, fuentes de empresas nucleadas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal); en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte); y en la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria confirmaron que las respectivas medidas de desprotección industrial estaban en marcha y se iban a publicar en el Boletín Oficial en el corto plazo.

El gobierno estaba plenamente decidido a abrir las importaciones, porque no cree en los precios de referencia, pero ahora optó por frenar la medida, sin dar razones concretas de ese cambio.

Desde los sectores involucrados habían planteado que los argumentos oficiales "no son consistentes; lo que dicen en el Ministerio de Producción es que no hay tantos casos para que tenga sentido que haya valores criterios. Lo que omiten decir es que van a facilitar la subfacturación, porque vamos a ver un show de baratijas". En este sentido, apuntaron que "ahora los importadores no traen más volumen por el mercado destruido por la recesión. Y si encima sacás los valores mínimos, desaparece la industria".

De acuerdo con un documento de la Cámara de Importadores de la Argentina (CIRA), publicado por este medio, la entidad había anticipado a sus socios que "fruto del trabajo en conjunto con la Dirección General de Aduanas", en el corto plazo "se publicará una resolución que eliminará todos los valores criterio del Capítulo 64 (calzado)".