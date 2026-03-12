Lumilagro echó a 170 trabajadores y comenzó a importar termos desde China

La empresa Lumilagro, referente en la fabricación de termos en la Argentina, desvinculó a 170 trabajadores y modificó su modelo productivo tras una caída del 50% en sus ventas. Según trascendió, la firma comenzó a importar ampollas de vidrio desde India y Vietnam y trasladar parte de la producción de sus productos a China.

Mientras tanto, la firma- que fue fundada en 1941- mantiene una operación reducida en su planta de Tortuguitas, donde los empleados que quedaron temen perder sus puestos de trabajo, en medio de la incertidumbre y la crisis económica que afecta al país.

La planta de Lumilagro en Tortuguitas, donde todavía trabajan 50 empleados directos y 50 indirectos.

Martín Nadler, su director, aseguró que en la actualidad, la empresa pasó de tener 220 trabajadores en 2022 a un total de 50 empleados directos y otros 50 indirectos.

"En 2022 teníamos 220 trabajadores, pero en los últimos dos años tuvimos que reducir el plantel y 170 personas se fueron con retiro voluntario, fue un proceso dolorosísimo. Hoy nos quedamos con 50 personas directas y 50 indirectos", explicó.

Nadler explicó que la caída en la demanda y el aumento de productos importados impactaron de lleno en la actividad de la empresa.

"Todos veían la situación, había bajado mucho el volumen demandado. Lloré al despedir a algunos trabajadores que me conocían desde los 5 años, pero entendieron que era por el futuro de la empresa", destacó.

Como parte de la reestructuración, Lumilagro dejó de fabricar ampollas de vidrio en su planta de Tortuguitas y redujo a la mitad la producción de termos de acero que realizaba desde hace dos décadas.