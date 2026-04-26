Sturzenegger defendió los despidos en el SMN y propuso reducir la planta a 150 empleados

Luego de que el Gobierno avanzara con el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender públicamente la medida y sostuvo que forma parte de un proceso de modernización.

A través de un extenso mensaje en la red social X, el funcionario afirmó este domingo que la estructura actual, compuesta por unos 1.000 empleados, quedó desactualizada frente a los avances tecnológicos disponibles.

Críticas al funcionamiento operativo

Sturzenegger describió un panorama de marcado atraso técnico en las 100 estaciones meteorológicas del país.

"Quizás llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, pero resulta que los datos -en la época de los satélites y las comunicaciones- se recogen manualmente", expresó el ministro.

Según su visión, el modelo vigente requiere un promedio de siete trabajadores por estación para volcar mediciones en planillas de papel y sistemas informáticos antiguos.

El funcionario planteó que el costo salarial de esas estructuras impide la inversión en equipamiento moderno.

LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a... pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

"Los sueldos de esas siete personas permiten pagar una estación moderna que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno", indicó.

Bajo esta lógica de automatización, estimó que el SMN podría ofrecer un mejor producto con apenas 150 personas, lo que representaría una "mínima fracción" del gasto actual.

Justificación económica y cruces gremiales

En defensa del recorte presupuestario, el ministro argumentó que los recursos destinados a sostener la ineficiencia estatal afectan directamente el bolsillo de la sociedad.

"Los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos es dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra", señaló Sturzenegger. Asimismo, cuestionó a los anteriores titulares del Ministerio de Defensa por no haber encarado esta reforma con anterioridad, mencionando que la falta de alertas tempranas eficaces tuvo consecuencias en tragedias climáticas pasadas.

Por su parte, desde el ministerio que conduce Luis Petri informaron que la mayoría de las desvinculaciones corresponden a contratos bajo modalidad de monotributo.

Sin embargo, el gremio ATE rechazó estos argumentos y denunció que entre los cesanteados figuran trabajadores especializados y meteorólogos.

La organización sindical mantiene su postura de alerta ante lo que consideran un desmantelamiento de áreas estratégicas para la prevención de catástrofes en Argentina.

Luego de que el Gobierno avanzara con el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender públicamente la medida y sostuvo que forma parte de un proceso de modernización.

A través de un extenso mensaje en la red social X, el funcionario afirmó este domingo 26 de abril de 2026 que la estructura actual, compuesta por unos 1.000 empleados, quedó desactualizada frente a los avances tecnológicos disponibles.

Críticas al funcionamiento operativo

Sturzenegger describió un panorama de marcado atraso técnico en las 100 estaciones meteorológicas del país.

"Quizás llama la atención tanta gente de apoyo a 20 meteorólogos, pero resulta que los datos -en la época de los satélites y las comunicaciones- se recogen manualmente", expresó el ministro.

Según su visión, el modelo vigente requiere un promedio de siete trabajadores por estación para volcar mediciones en planillas de papel y sistemas informáticos antiguos.

El funcionario planteó que el costo salarial de esas estructuras impide la inversión en equipamiento moderno.

"Los sueldos de esas siete personas permiten pagar una estación moderna que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno", indicó.

Bajo esta lógica de automatización, estimó que el SMN podría ofrecer un mejor producto con apenas 150 personas, lo que representaría una "mínima fracción" del gasto actual.

Justificación económica y cruces gremiales

En defensa del recorte presupuestario, el ministro argumentó que los recursos destinados a sostener la ineficiencia estatal afectan directamente el bolsillo de la sociedad.

"Los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos es dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra", señaló Sturzenegger.

Asimismo, cuestionó a los anteriores titulares del Ministerio de Defensa por no haber encarado esta reforma con anterioridad, mencionando que la falta de alertas tempranas eficaces tuvo consecuencias en tragedias climáticas pasadas.

Por su parte, desde el ministerio que conduce Luis Petri informaron que la mayoría de las desvinculaciones corresponden a contratos bajo modalidad de monotributo.

Sin embargo, el gremio ATE rechazó estos argumentos y denunció que entre los cesanteados figuran trabajadores especializados y meteorólogos.

La organización sindical mantiene su postura de alerta ante lo que consideran un desmantelamiento de áreas estratégicas para la prevención de catástrofes en Argentina.