Sturzenegger busca el fin de la restricción externa: "Queremos los salarios de Japón y Polonia"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó este domingo mediante una extensa publicación realizada en su cuenta oficial de X, que la clave del desarrollo económico de Argentina radica en superar la histórica limitación de divisas y sostuvo que el objetivo oficial es construir "una Argentina poderosa y próspera".

De esta manera, el funcionario abordó el concepto de "restricción externa", definiéndolo como una barrera que condicionó el crecimiento del país durante décadas al chocar contra una "pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y la llevaba a crisis recurrentes".

AL FINAL LOS QUE HABLABAN DE LA RESTRICCIÓN EXTERNA TENÍAN RAZÓN. Cuando crecí estudiando economía la mayoría de los economistas hablaban de "la restricción externa": que era que Argentina enfrentaba una pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y... pic.twitter.com/O6IrEqyGNC — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 3, 2026

Productividad y salarios internacionales

En el marco de la estrategia que lleva adelante la Casa Rosada, el ministro remarcó que el plan oficial busca modificar la dinámica de fondo de los ingresos de los trabajadores.

"No queremos salarios de Haití, sino que queremos la productividad y los salarios de Japón y Polonia", expresó el funcionario.

Para alcanzar este objetivo, Sturzenegger señaló que el Poder Ejecutivo ha decidido avanzar contra las limitaciones estructurales de la economía.

Al respecto, sentenció: "Como la restricción externa es de factura propia, apuntamos los cañones a destruirla. Es un trabajo difícil, tedioso, pero imprescindible".

Reformas y apertura comercial

El titular de la cartera de Desregulación detalló una serie de iniciativas orientadas a mejorar la competitividad y ampliar la capacidad exportadora del país.

Entre los puntos clave, mencionó la revisión de marcos regulatorios sensibles, tales como la Ley de Glaciares, la Ley de Tierras y la Ley de Cabotaje.

Asimismo, el funcionario destacó el impulso de acuerdos comerciales estratégicos con Estados Unidos y la Unión Europea.

Estas declaraciones se inscriben en el enfoque del Gobierno de promover reformas estructurales que permitan fortalecer el ingreso de divisas y reducir la vulnerabilidad macroeconómica asociada históricamente a los ciclos de crisis en Argentina.