Denuncian despidos y salarios impagos en Lácteos Verónica: crece la tensión entre los trabajadores

La crisis en Lácteos Verónica se profundiza con el correr de los días. En ese contexto, trabajadores realizan protestas frente a la planta ubicada en Boulogne para denunciar la falta de pago de salarios, el medio aguinaldo de diciembre y parte de los haberes correspondientes a diciembre de 2025, además de otras deudas laborales. Durante un móvil en Crónica TV, empleados y delegados expusieron la gravedad de la situación y reclamaron respuestas de la empresa.

Ernesto, uno de los trabajadores, aseguró que el conflicto se viene agravando desde hace tiempo y apuntó directamente contra la conducción de la firma. "Nosotros lo entendemos que es un vaciamiento de la empresa. Ya veníamos con inconvenientes de pagos hace un año y medio donde nos venían pagando en porcentajes del sueldo y ahora la situación cada vez fue peor", explicó. Según relató, la semana pasada recibieron telegramas que establecen una reducción del 50% del salario y de las horas trabajadas, además de impedirles el ingreso a la planta.

En la misma línea, el delegado Simón Flores cuestionó la legalidad de la medida adoptada por la compañía. "Esta es una decisión arbitraria de parte de la empresa porque no tiene sustento legal, ya que en la carta documento no aclara cuál es el artículo en que ellos se basan para tomar esta decisión", sostuvo durante la entrevista televisiva.

Los trabajadores también detallaron el alcance de las deudas salariales acumuladas. "Deben mitad de diciembre, enero, febrero y el medio aguinaldo, además de obra social y aportes previsionales", explicó Ernesto. Flores agregó que la situación no afecta a todos por igual, pero que existen casos aún más graves: "Hay compañeros que no cobran desde octubre o noviembre. En nuestro caso nos deben enero, febrero y el aguinaldo", afirmó.

La caída en la producción es otro de los factores que refleja el deterioro de la empresa. Según explicó Ernesto, durante la pandemia la firma llegó a procesar 900.000 litros de leche por día, mientras que en la actualidad la actividad se redujo drásticamente. "En las últimas etapas eran 20.000 litros y ahora directamente no hay ingreso de leche en las plantas productoras", señaló.

En medio de la incertidumbre también circularon versiones sobre una posible compra por parte de una empresa extranjera, aunque los trabajadores aseguran no tener información oficial. "Rumores hay muchos, pero la que tiene que blanquear la situación es la empresa. Son todas suposiciones por el momento", afirmó el delegado.

Mientras tanto, la crisis ya impacta de lleno en la vida cotidiana de los empleados. "Es difícil porque al no ingresar dinero te ves privado de muchas cosas. En mi caso tengo que salir a hacer remís con el auto y otros compañeros hacen changas o trabajan con aplicaciones", contó Ernesto. Por su parte, Flores -quien aseguró tener 33 años de antigüedad en la empresa- resumió el reclamo central de los trabajadores: "Lo que pedimos es que la familia Piñeyra dé la cara y ponga las cartas sobre la mesa. Si tiene que despedir, que despida; si tiene que cerrar, que cierre. Pero la incertidumbre no se puede sostener".

El conflicto se da además en un contexto de caída del consumo de productos lácteos en Argentina. De acuerdo con datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en 2025 el consumo interno de leche cayó 3,4%, mientras que las ventas de quesos se redujeron un 30% y las de yogures un 52% en comparación con el año anterior. En ese escenario, los trabajadores temen que la situación de la empresa continúe agravándose si no aparecen definiciones claras sobre su futuro.