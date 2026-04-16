Alerta por un "apagón informativo" del Servicio Meteorológico Nacional: qué día y cuáles son los servicios que se verán afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se encamina a una jornada sin precedentes. Tras la confirmación de 140 despidos en el organismo, los trabajadores, nucleados principalmente en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), anunciaron un "apagón informativo" que dejará al país sin datos oficiales sobre el tiempo durante gran parte de la mañana del viernes.

La medida de fuerza, calificada como "excepcional" por los delegados gremiales, se llevará a cabo el viernes 24 de abril, entre las 5:00 y las 12:00.

Durante ese lapso, se interrumpirá de forma deliberada la producción y difusión de información meteorológica en todas las plataformas digitales y canales habituales del organismo.

Un conflicto que escala

El detonante de la protesta fue la notificación oficial de la baja de 140 contratos por parte del Ministerio de Defensa, en el marco de un plan de "reestructuración y modernización".

Sin embargo, desde el gremio denuncian que la cifra total de cesantías podría ascender "a 240 personas" en los próximos días.

"Es una medida drástica porque la situación es grave. El SMN nunca había recurrido a una acción de este tipo en su historia", explicaron fuentes sindicales, resaltando que el recorte pone en jaque la operatividad básica de la institución.

Vuelos en tierra y riesgo civil

El impacto del cese de actividades será inmediato y crítico en diversos sectores, siendo la aviación comercial el más damnificado.

Los vuelos comerciales se verán afectados por la medida de fuerza.

Sin la provisión de información meteorológica oficial para despegues y aterrizajes, se prevé que no operen vuelos en casi todos los aeropuertos del país, exceptuando vuelos sanitarios o de emergencia.

También se verá afectada la población en general, que contará con menor acceso a datos clave frente a fenómenos climáticos repentinos. Tormentas severas, tornados o inundaciones podrían desarrollarse sin la cobertura informativa habitual del organismo.

En el plano productivo, la medida impactará en actividades como la agricultura, la ganadería, la generación hidroeléctrica y la navegación.

Finalmente, desde el sector alertaron sobre los riesgos en materia de seguridad, al reducirse la capacidad de anticipar eventos extremos, lo que podría poner en peligro "vidas y bienes".

Un futuro incierto

Mientras el Gobierno mantiene su postura sobre la necesidad de reducir la planta estatal, los trabajadores aseguran que el desmantelamiento de equipos técnicos especializados vacía de contenido un servicio esencial.

El viernes al mediodía, una vez finalizada la medida, se espera una asamblea para determinar si el plan de lucha se profundiza en caso de no obtener respuestas oficiales.