Viento intenso y días más fríos: ¿Cómo seguirá el clima tras la tormenta?

Luego del paso de la tormenta y el final de la alerta meteorológica, las condiciones comienzan a estabilizarse, aunque persisten algunos factores a tener en cuenta.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones irán mejorando hacia la noche, cuando el cielo se mantendrá nublado, pero sin probabilidad de precipitaciones.

Se va la tormenta, pero continúan las ráfagas y el cambio de aire.

Del temporal al frío: qué pasará con el clima en los próximos días

Durante la noche del sábado 21 de marzo, las temperaturas se moverán dentro de un rango moderado, con una mínima de 19°C y una máxima de 24°C. Sin embargo, el viento será uno de los factores más relevantes.

Para la mañana del domingo 22 de marzo se prevén ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros por hora, lo que podría generar algunas complicaciones en zonas abiertas o durante la circulación.

A medida que avance el día, el fenómeno se intensificará, motivo por el cual se mantiene vigente una alerta amarilla por viento. Por ello, cabe mencionar que este tipo de condiciones puede provocar caída de ramas, desplazamiento de objetos livianos y dificultades en la vía pública.

Mapa de vientos con zonas afectadas por ráfagas intensas según el pronóstico oficial.

A pesar de la intensidad del viento, no se esperan nuevas lluvias en el corto plazo. El pronóstico extendido indica que tanto el domingo como el lunes se presentarán sin precipitaciones, aunque con una tendencia clara hacia el descenso de las temperaturas.

El cambio más marcado se sentirá el lunes, cuando la mínima bajará hasta los 14°C, evidenciando el ingreso de aire más frío en la región. Esta situación marcará el inicio de un período más fresco en comparación con los días previos.

A pesar de la baja temperatura, se espera un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 22°C. Si bien no se prevén fenómenos adversos, el ambiente será más fresco y estable.

El mapa muestra la circulación del sudoeste y las áreas con mayor intensidad de ráfagas.

El martes, en tanto, se perfila como el día más frío de la semana. La mínima descenderá hasta los 12°C, mientras que el cielo se presentará parcialmente nublado. Estas condiciones consolidan el cambio de masa de aire y el fin del período inestable.

En este contexto, el foco pasa del riesgo de lluvias a la intensidad del viento y al progresivo descenso térmico, dos factores que marcarán el pulso del tiempo en los próximos días.