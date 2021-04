Andrea Jordán Camus, agente inmobiliaria, había declarado ante la Justicia que la decisión de alquilar la vivienda fue Diego Armando Maradona. Además, aseguró que el Diez se encontraba lúcido a la hora de elegir el inmueble, ubicado en el barrio San Andrés en Villanueva, partido de Tigre

“La casa la eligió Diego. Yo le hice una llamada por whatsapp con video. El estaba en el sanatorio, con Maxi (Pomargo) y Gianinna (Maradona)", aseveró Camus en su testimonio.

"Le hice el recorrido de toda la casa. Le aclaré que el único problema que tenía es que en la planta baja tenía toilette, no tenía ducha. Que arriba tenía tres habitaciones con dos baños completos. A Diego le gustó la casa, la idea era que estuviera cerca de sus hijas, porque ellas se iban a ocupar de él. Y me dijeron: ‘Alquilala’. Diego me dijo: ‘La quiero’. Si un cliente me dice eso, es eso”, aseguró.

Las declaraciones se contraponen a los audios recavados, sobre una conversación entre Leopoldo Luque -médico neurocirujano de Maradona- y Maximiliano Pomargo.