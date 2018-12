Por Florencia Golender

@flopa01

Con la inercia de todos los precios de la comida, llegaron a la góndola los navideños y los bolsillos quedaron bien lejos de un clima festivo. Con una inflación estimada en 45% para todo el año, la mesa de Nochebuena sobrepasó la expectativa de cualquier reunión familiar. Como cada diciembre, Crónica recorrió algunas góndolas de la ciudad y se encontró con aumentos de hasta 110% en los clásicos productos.

Si bien las bebidas alcohólicas típicas del brindis promedian subas de hasta 40%, es la lata de atún al natural en trozos (170 gramos) que suele utilizarse para platos fríos como la mayonesa de atún y el vitel toné, la que complicará más el presupuesto, con un alza de 116%. Al mismo tiempo, la mayonesa ronda el 82% de alza.

En todos los casos mencionados en este relevamiento de Crónica, la comparación de precios entre 2017 y el corriente año se realizó sobre el valor más bajo. El año pasado, vale aclarar, los precios de los 15 artículos (misma medida y marca en sus versiones más accesibles) eran los siguientes: el pan dulce partía de $93 en supermercados porteños, el budín se encontraba desde $29. De la clásica mesa dulce: turrón ($29), turrón de maní ($44), garrapiñada ($16), nueces con cáscara ($69), confites de colores ($41), maní con chocolate ($23), pasas de uva ($21), duraznos en lata ($37), sidra ($45), champagne ($83), mayonesa ($23), atún ($31), tira de asado ($112).

Atrás quedaron esos valores para el armado de las fiestas tras la fuerte devaluación de la moneda nacional en 2018, sin embargo algunas marcas tuvieron aumentos por debajo del promedio de inflación. Seis productos, como turrón, confites, sidra y el asado se consiguen con aumentos del 30% en comparación con el año pasado.

Estudios privados indican que la cena del 24 de diciembre costará 48% más que el año pasado y 251% más que en 2015.

Según la consultora Centro de Economía Política Argentina (CEPA), un típico asado, con picada y helado de postre, costará a los hogares un 48% más que en 2017, para una mesa de 5 a 6 comensales. La comparación respecto de 2015 alcanza 251% de aumento.

A su vez, el cálculo para esa noche llega a $3.240, comprando queso, salamín, fernet, vacío, asado, pollo, chorizo, tomate, lechuga, pan, gaseosa cola, vino de mesa, sidra y helado para 5 a 6 personas. En 2017, alcanzaba los $2.176, mientras que en 2016 costaba $1.632 y en diciembre de 2015 sumaba $915, con los mismos productos e iguales cantidades.



La mayoría comprará solo "lo más importante"

Por Gabriel Arias

garias@cronica.com.ar

A escasas semanas de la llegada de las fiestas, los ánimos en los consumidores no son los mejores, la mayoría tendrá que privarse de armar una buena mesa navideña y se volcará a comprar ciertos productos, otros harán la típica "a la romana" para compartir los gastos de la celebración con familiares y amigos.

Crónica se acercó a varios comercios para saber cuál es la opinión de la gente, y el sondeo arrojó que la mayoría de los consultados no podrá comprar todos los productos tradicionales para festejar la Navidad, y sólo adquirirá "los más importantes" para poder poner algo en la mesa. En tanto, otros decidieron reunirse en grupos y manejarse "a la romana", es decir, cada uno comprar algo para poder pasar las fiestas de la mejor manera posible.

Uno de los consultados, llamado Oscar, le dijo a este diario que "no vamos a poder cubrir todo porque es imposible, somos dos jubilados en casa y es difícil comprar lo que llevábamos antes. Nos juntaremos con nuestros hijos y pondremos algo cada uno. Uno mira las góndolas con los precios de los artículos y no se pueden comprar, de hecho, ahora compré cuatro cosas y pagué un montón de dinero por poco".

Un testimonio más duro y triste fue el de Clara, quien comentó que "este año no voy a poder festejar ni Navidad ni Año Nuevo porque no me alcanza para comprar las cosas. Es terrible vivir así, porque se supone que las fiestas son un momento de reunión con la familia y amigos, y no poder festejarlo porque la plata no alcanza ni para comprar un pan dulce es muy duro. Serán unas fiestas muy tristes para mí".

Lo cierto, es que el gran impedimento para comprar los tradicionales artículos (pan dulce, turrón, garrapiñada, sidras, nueces o avellanas, entre otros tantos) más los productos que se utilizarán para cenar esa noche (carnes, ensaladas, bebidas o entradas), se debe más que nada a los altos precios que figuran en las góndolas, lo cual complica al consumidor y lo hace meditar mucho a la hora de adquirir algo para llevar a la mesa.

Respecto a este último ítem, Julio argumentó con suma preocupación que "caminamos por muchos supermercados, chinos o almacenes de barrio para buscar buenos precios, pero es muy complicado encontrar algo accesible para poder llevar a casa. Los artículos se fueron para arriba y se dificulta todo, la verdad, a veces uno no sabe que hacer porque las fiestas son algo importante y tradicional para nosotros, y este año veremos cómo la vamos a pasar. Estaría bueno que se acuerden de la gente de vez en cuando y los precios se mantengan un poco para poder tener una reunión normal".

Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, pero quienes tendrían que estar festejando estas fechas con felicidad y reunidos con sus afectos, se dieron cuenta de que la realidad les está mostrando otra cara más amarga, que es la de comprar lo que se puede, lo que la billetera les permita, y tratar de pasar estas fechas de la mejor manera, esperando que todo cambie.

La mesa dulce se encareció hasta un 78% en el último año

La típica mesa dulce de fin de año experimentó durante 2018 un importante incremento de precios, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En 2018 un champagne, una sidra, 2 pan dulces, 1 budín y frutas secas tienen un costo aproximado de $943 mientras que en 2017 sumaban $530, en 2016 alcanzaban los $398 y en 2015, $298. La mesa dulce de las fiestas se encareció 78% en el último año y 216% en los últimos tres.

Los productos que mayor incremento sufrieron durante el último año fueron el pan dulce (pasó de costar $75 a $180 la unidad de 500 gramos, es decir, un aumento de 140%) y el mix de frutas secas (que costaba $70 y alcanzó los $140, es decir 100% más caro). Para el caso analizado se consideró un pan dulce de gama intermedia con frutas abrillantadas, con un costo por unidad de $180. En el mercado, un pan dulce artesanal puede llegar hasta $400 o $500.

Si se analiza desde 2015, ese pan dulce intermedio es el producto que más aumentó de precio (pasó de $50 en 2015 a $180 en 2018, un incremento del 260%), seguido del mix de frutas secas (que costaba $34 en 2015 y alcanzó los $140 en 2018, 312%) y la sidra de una clásica marca (aumentó 168%, pasando de $38 en diciembre de 2015 a $123 en diciembre de 2018).