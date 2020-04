Cómo protegernos y cuidar a los más chicos

A partir de esta semana, queda decretada la posibilidad de salir una hora de nuestras casas, en localidades menores a 500mil habitantes. La pregunta que surge para las problaciones con el esparcimiento habilitado, pero también para aquellas personas que deben salir de casa por fuerza mayor es, ¿cómo protegemos a los más chicos?

Por eso te enseñamos a hacer una mascarilla facial protectora para chicos y grandes. Una herramienta más de protección para evitar la exposición al Coronavirus fuera de casa.

En primer lugar, recordamos que esta herramienta protectora no reemplaza las medidas de prevención ya conocidas. La higiene es fundamental: debemos lavarnos las manos con frecuencia, ventilar los espacios cerrados, mantener la limpieza de todas las superficies.

Para salir de casa, recordá llevar alcohol en gel para higienizar las manos y llevá tu tapabocas. No olvides mantener la distancia mínima de un metro con otras personas y sobre todo, evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca.

Pero ¿cómo logramos que los más chicos recuerden no tocarse la cara? Para reforzar los nuevos hábitos para prevenir la expansión del Coronavirus, podés confeccionar una máscara facial protectora para los más chicos. Una herramienta que evita no sólo el contacto con ojos, nariz y boca, sino también evita el contacto con las gotas que otra persona expele al hablar, toser o estornudar. A su vez, te garantiza un plus de protección en lugares cerrados o inseguros (como ascensores o espacios de tránsito comunes).

Cómo hacer una máscara facial protectora para grandes y chicos.

En primer lugar, te mostramos el modelo confeccionado por CONTYL S.A. Una empresa nacional, que cuenta con trayectoria y reconocimiento. Este modelo a su vez, está aprobado por SENASA, INTI y también por la FDA de Estados Unidos.

El material con el que se realiza es PET reciclado. Es decir, un tipo de plástico procesado que no sólo garantiza la reutilización de material residual como medida ecoambiental, sino que también es resistente y duradero.

Si querés realizar tu mascarilla en casa, te recomendamos utilizar algún material resistente y no permeable. Tomá las medidas de tu cara o de los más chicos, antes de dibujar el modelo sobre el material. Es importante que tengas a manos bandas elásticas o materiales similares, como bandas para el pelo o elásticos.

La utilización de la máscara facial:

La máscara facial protectora tiene un plus de prevención. Protege tus ojos, nariz y boca ante las gotas que pueda expeler una persona cerca tuyo o de los más chicos, cuando tose, estornuda o habla.

Evita que uno mismo se toque los ojos, nariz o boca en la vía pública. Algo fundamental para prevenir en los más pequeños.

Protege a los que se encuentran cerca nuestro. Te protege a vos y protege a los más chicos en su momento de recreación

Para aquellos que pueden salir un ratito de casa o para transitar espacios compartidos (como pasillos, ascensores o vía pública) te recomendamos salir siempre con protección. Llevá tu máscara facial protectora terminada en www.cronishop.com.ar Nosotros te la llevamos a la puerta de tu casa, par que vos y los más chicos, puedan disfrutar sin problemas.