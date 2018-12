La muerte del pequeño de dos años arrollado por una camioneta 4x4 en el Parador Karamawi en Necochea, abre interrogantes respecto de las normas que rigen en los balnearios bonaerenses cuando de circulación de rodados se trata. Aquí, algunas especificaciones desde el Ministerio de Seguridad Bonaerense.

-Circulación de camionetas

Cada municipio costero determina las áreas habilitadas de circulación. El Parador Karamawi tenía permitido el acceso de camionetas a sus playas.

- ¿La reglamentación para cuatriciclos es igual a la de las camionetas?

No. Es diferente. Los cuatriciclos tienen un corredor seguro que es distinto al de las camionetas doble tracción. Cada municipio aplica y adecúa la ley provincial.

-¿Quiénes controlan el cumplimiento de las normas en cada balneario?

Durante la temporada de verano, la provincia junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Agencia Provincial dan soporte al control de los municipios que son los que delinean los corredores seguros.

- ¿La muerte del niño en Necochea implicará ajustes en la reglamentación?

Todo indicaría que no hubo fallas en la aplicación de la normativa, si no un error humano. De probarse este punto, no sería necesario modificar la reglamentación vigente.