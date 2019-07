Economía. Variables económicas. Desempleo. Numeros fríos y estadísticas. Detrás de esas estadísticas hay personas, y muchas. Como en este caso, a lo mejor, gente que durante muchos años trabajo en una fábrica, en una pyme, y hoy se queda sin trabajo.



Con lo difícil que es vivirlo, y más aun tener que contarlo en el seno familiar, cuando uno tiene que llegar y decir "me quede sin trabajo, me echaron".



Mientras tanto, en el trasfondo de esta situación aparece la fábrica de Mielcitas. Una golosina histórica, disfrutada por grandes y chicos. Allí, 101 personas quedaron sin trabajo. Pero no solo son 101 personas, sino 101 familias que se preguntan ahora: "¿Cómo seguimos?".



En una nueva edición de este segmento, hablamos con algunos protagonistas de esta triste historia.

"Soy Roxana Carballo, tengo 42 años y hago tareas generales", comenta la mujer, ahora ex empleada de la fábrica.



A continuación, otra mujer dice: "Mi nombre es Mónica Medina, tengo 49 años y trabaje 25 en la fábrica. Soy paciente oncológica".



"Mi nombre es Natalia Cervantes, hace 17 años que trabajaba en Suschen, hacía tareas generales y era operaria, ", recordó también ex empleada.



"A partir del cierre se me derrumbó el mundo", indicó angustiada Medina. "Ese día las delegadas tenían arreglada una reunión, comentó Carballo para luego agregar: "Vinieron y nos comentaron que si que bueno, que nadie se había presentado. Que nos habían soltado la mano y que apartir de ese día la fábrica estaba tomada por nosotras".



Mas tarde, Cervantes asegura que: "Estar sin trabajo es tristisimo. Llegua a casa esa día que nos aviso la delegada y las mire a mis hijas y les dije...me quedé sin trabajo. Vivimos una situación horrible". "Yo tengo cuatro nenas y este era mi único trabajo. Estoy separada... es horrible", dijo suspirando angustiada.





"Desde ese jueves soy desocupada. No tengo telegrama de despido. Estoy en la incertidumbre. No se que hacer", aseguró Medina ante las cámaras de Crónica HD.



Entre lágrimas, Carballo cuenta: "Tengo que estar acá, son las 3 de la mañana y yo me vengo para acá para estar con mis compañeras y hacerle frente a esta situación".



"Estamos esperando con miedo. Porque también decían que podían venir, entrar y llevarse las máquinas. No es la primer fábrica que cierra y entonces eso te da miedo también", comentó Cerbantes.



"25 años yo llevo acá y somos 101 familias. Queremos que sigamos 101 familias hasta el final", indicó Carballo acongojada.



A continuación Medina apoyo estas declaraciones: "Acá estamos todos unidos. Todos para el mismo lado, si nos vamos a salvar del barco, todos en el barco, y si nos vamos a hundir todos en el mismo lugar".



"Yo no duermo bien", comenza a decir Carballo, cuando el llanto se apoderó de ella... "siempre estoy pensando, que voy a hacer mañana".



En tanto, Medina dijo: "Las vidas de los 101 obreros cambió porque no sabes donde estas, no encajas en el mundo. ¿Llego o no llego a fin de mes?, ¿Pago los impuestos, no los pago? o que dejo de pagar. ¿El colegio?, ¿Qué hago?.



Y en esta línea Carballo agrega: "Tenés que fijarte si vino la boleta del gas, si la tenés que pagar y si tenés para pagarla". "Ahora si se nota que hay pobreza, ahora sí me siento pobre", añadió Cervantes.



"Encima, el melli que yo tengo (porque son una nena y un varón) ahora tiene problemas de riñon, tiene síndrome nefrótico y es un tema porque la comida es especial. Yo no lo cuento para dar lástima, simplemente porque es la realidad", aclaró Carballo.

Con angustia y preocupación, Cervantes comentó: "Esto me partió al miedo, ya tengo 40 añós y esto era todo para mi. Mi futuro y el futuro para mis hijas también". "Yo tengo tres hijos, y el mayor se da cuenta y me entiende lo que está pasando, tiene 13 años y él gracias a sus notas tiene una beca. El otro día me mandó un mensaje donde me dice: `Cuando cobre lo de la beca agarralo´", mencionó Carballo y rompió en llanto.



Ante la consulta de ¿Cómo seguimos?, esta última ex empleada dijo: "Que venga alguien y se hago cargo de este desastre que hizo este señor. Tiene que haber alguien que nos quiera ayudar". Por su parte, Cervantes respondió: "Esperando una esperanza". "La seguimos de pie, con la frente bien alta" comentó a su turno Medina.