Si bien el trabajo remoto parece ser cada vez más una modalidad que se implementará en el futuro, hoy muchas empresas y personas se ven obligadas a hacerlo debido a la expansión del coronavirus en el mundo. Desde cargos jerárquicos a puestos menores, trabajar desde casa por el aislamiento social y la cuarentena para algunos es algo nuevo, pero para otros eso ya viene sucediendo desde hace tiempo. Cómo funciona y cómo debe funcionar, una forma de trabajo que, dadas las circunstancias se debe enfrentar con toda la familia en casa y con las herramientas que hay.

El trabajo remoto o el home office, como también se lo llama, es el trabajo que tiene como oficina el hogar, y que existe como una nueva modalidad de trabajo porque desde hace más de 20 años existe internet, una herramienta que permite a todos estar conectados desde cualquier lugar.

Guillermo Bracciaforte es el cofundador de Workana, una plataforma de mercado de trabajo freelance y remoto, de contratación de trabajadores independientes. La empresa tiene su sede en Argentina, pero también tiene oficinas en Brasil, Colombia y México, fue creada en 2018 y un año después se expandió al Sudeste asiático. En mayo próximo cumplen 8 años. y debido al coronavirus, ya pasaron los 3 millones de freelancers registrados en la plataforma desde donde se publican más de 30 mil proyectos por meses.

Para Bracciaforte “la casa es el lugar más fácil de trabajar en lugar de una oficina”, y si bien “no existe una manera ideal de trabajar remoto”, hay quienes ponen “reglas muy duras” a la hora de implementar el trabajo desde el hogar como vestirse a la mañana y evitar cualquier tipo de distracción como no encender el televisor.

“Depende de cómo es cada uno es lo que necesitamos para trabajar en casa, que justamente es casi lo que no conseguimos en la oficina, porque tiene ciertas normas o formas que ya están establecidas. En casa tenemos un poco más de control de cómo es ese ambiente. sobre todo si vivimos solos. En casos como el mio, que tengo hijos, familia, todo, tenemos que encontrar la manera de lograrlo. pero lo controlamos un poco más porque es nuestro espacio”, dijo Bracciaforte.

El cofundador de Workana sabe que él particularmente, necesita para trabajar un espacio aislado en el hogar, que esté lo más separado posible para poder concentrase, como también tiene la necesidad de contar con dos monitores en su computadora, además de auriculares que bloqueen el ruido del ambiente. Y cuando necesita períodos más largos de concentración, acude a la música para acompañarlo en este modo de trabajo.

“Uno tiene que encontrar la manera, en general cualquier cosa que nos ayude a concentrarnos como establecer horarios, que es lo que funciona mejor porque sino podemos caer en sobre trabajar, como también hacer cortes, parar un poco, caminar, estirar el cuerpo, en distintos momento hacer algo de tiempo. Todo eso nos ayuda a que también no nos volvamos un poco locos de estar todo el día mirando el monitor, hay que encontrar la manera de equilibrarlo”, aseguró.

Desde que se comenzó a generalizar el trabajo remoto debido al aislamiento social y a las cuarentenas, Workana no sintió muchas modificaciones en su estructura, aunque sí también debieron tomar decisiones, ya que son 85 personas quienes trabajan en la empresa, y a pesar de que la mitad ya trabajaba el cien por ciento del tiempo desde su casa, la otra mitad que asistía a las oficinas que la empresa tiene tanto en Buenos Aires, como San Pablo o Malasia, debieron hacerlo de esta nueva forma.

“El coronavirus provocó que todos estemos más en casa y trabajamos más desde casa, pero ya todos teníamos el hábito, las reglas y la costumbre pero lo que sí estamos haciendo estos días. es estar más en contacto los unos con los otros e implementamos una herramienta nueva para no tener que hacer un llamado especialmente entre nosotros, y así también poder hablar hasta de cosas como las que hablábamos en la máquina de café en la oficina", contó Bracciaforte.

En este contexto, donde todos tuvieron que implementar obligadamente esta nueva forma de trabajo, el desafío es tanto para los trabajadores como también lo es para los empleadores. “Uno tiene que encontrar cómo lo hace cada uno desde su casa. pero también la empresa tiene que dar el apoyo, desde las herramientas que debe usar el empleado hasta poner las pautas de cómo comunicarse, evaluar qué reuniones son de verdad necesarias y no sobreinformarlos. Lo que están haciendo todos tiene que ser más transparen que establecer algunos procesos para que se den”, dijo el cofundador de la plataforma.

Si bien muchas de las grandes empresas están preparadas para los procesos de trabajo remoto, porque cuentan con la tecnología para trabajar on line, debido a que tienen todo en la nube, como Google, Oracle, Dropbox, Microsoft, hay otras que pueden encontrarse con que algunos de sus empleados no cuente con una conexión o las herramientas necesarias para convertir su casa en su oficina.

“Las empresas que hoy están obligadas a esto, si quieren que los empleados sean productivos. tienen que darles las herramientas. Lamentablemente no hay escape de eso, es como es, entonces hay que bancar la situación y entender que tenemos que asegurarle al empleado que tenga las herramientas para conectarse correctamente.Y no es su responsabilidad, si el empleado está obligado a estar en su casa y nosotros no le damos las herramientas para que trabaje. lamentablemente no va a poder trabajar y no podemos culpar de eso al empleado”, concluyó el cofundador de Workana.

La experiencia de una empresa

Napse es una de las tantas empresas que debió tomar un plan de acción en este contexto de aislamiento y cuarentena. Y tomaron medidas preventivas con sus empleados, a mediados de febrero cuando comenzaron a escucharse las primeras noticias sobre el nuevo coronavirus Covid- 19, pero fue desde la semana pasada que implementaron el trabajo a distancia.

Con el objetivo de disminuir la circulación de personas y aumentar la protección de todos, unos 700 colaboradores de su área de atención al cliente pasaron a operar de forma remota, en las 20 oficinas que tienen en cinco países como Argentina, Brasil, Chile, EUA y México. donde están establecidos.

La primera medida que tomaron fue “garantizar una comunicación y conexión constante entre nuestros colaboradores” como también un centro de soporte “totalmente online para los clientes”.

Napse es una empresa que desarrolla y ofrece software para otras empresas que pertenecen al sector denominado retail, que son tiendas de supermercados, mayoristas, aerolíneas o cadenas de cine, por ejemplo.

“Con nuestros colaboradores, hemos intensificado las comunicaciones internas para poder ofrecer información relevante al respecto de cómo es el teletrabajo, cómo establecer una comunicación fluída con el equipo, cómo garantizar la productividad en este contexto y cómo sistematizar la división de tareas, para poder sostener la agilidad del trabajo diario sin que esta se vea afectada”, explicó a este medio su vocera, Agostina Verni, HR Head para América Latina.

Según Verni, están guiando y apoyando a cada uno de sus empleados en “el proceso de una progresiva migración a un sistema de trabajo 100% remoto”.

“Nos encontramos ante un gran desafío que es el de adaptar algunos equipos acostumbrados al contacto constante y directo entre sus integrantes, a una nueva dinámica en la que deberán virtualizar sus reuniones y sistematizar las actividades de trabajo en grupo, que naturalmente se darían en un entorno de convivencia laboral”, dijo la vocera.

Los líderes del equipo de Napse, según explicó Verni, tienen el desafío de convertir “la gestión tradicional a la que están habituados y reaprender a liderar, inspirar y gestionar a sus propios equipos de manera remota”.

Desde el área de marketing de la empresa junto al departamento de recursos humanos, generan piezas de comunicación con contenidos como “consejos básicos para que el teletrabajo sea efectivo”, basados en “la importancia de disponer de un buen espacio para trabajar en casa, consejos para gestionar el tiempo y cómo aprovechar los descansos cada cierto tiempo para evitar la sobreexposición a los dispositivos y plataformas”.