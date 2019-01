Por Gabriel Arias

Tras los violentos incidentes que tuvieron lugar en Venezuela, con un saldo trágico de 14 muertos y cientos de heridos, la república bolivariana se debate entre aquellos que apoyan la gestión del presidente Nicolás Maduro y los que están a favor del "nuevo mandatario", Juan Guaidó. Es por eso, que Crónica salió a la calle para dialogar con los ciudadanos venezolanos que habitan nuestro país para saber su opinión.

En el barrio de Palermo, Alejandro, que trabaja como encargado en un kiosco, aseguró: "Esto no debería estar pasando en mi país, y siento que lo han abandonado, tanto nosotros como venezolanos como el mundo entero, siendo que hemos acogido y ayudado a otras naciones en todo sentido. Para nadie es un secreto que estos bandidos están en el gobierno desde hace 20 años, la gente sabe la realidad del país y nadie se ha querido pronunciar, y cuando alguien lo hace, el mismo gobierno le da algo de dinero y lo dejan pasar por alto".



Enfático, el joven que reside en Argentina desde hace un año, continuó: "Nos dejamos engañar como sociedad y muchos se aprovecharon del sistema de gobierno para hacer lo que les da la gana, y ahora tenemos el mundo pequeño con poca medicina, comida, seguridad social. No es tarde pero va a ser más difícil por culpa de uno como sociedad. Ellos -en alusión al gobierno de Maduro- van a hacer lo imposible para quedarse ahí, y sabemos que no tienen de donde más agarrarse. Ojalá Guaidó sea la persona que se le meta a la gente por las venas y salir de este problema".

Ya en las puertas de la embajada venezolana, ubicada sobre la avenida Luis María Campos al 100, Luis agregó que "está pasando de todo, pero lo importante es que a partir de ayer los venezolanos comenzaron a movilizarse y fue un día histórico para nosotros, porque se conmemora la fiesta de la democracia, el retorno de la democracia desde Pérez Giménez en 1958, que duró algunos años en el poder, y la movilización marcó una pauta de lo que debe ser la posición de un pueblo que necesita el camino de la democracia".



Desde su perspectiva, a la hora de hablar de lo que ocurre actualmente en su país de origen, debería enfocarse desde otra perspectiva el tema. "En Argentina se dice que son dos pueblos encontrados y no se trata de eso, se trata de que la mayoría de los venezolanos han reaccionado a la situación económica, social y política que vive el país y la mayoría apuesta al cambio que se trató de hacer de manera pacífica con esas falsas elecciones que se hicieron el año pasado, y ahora lo que queda es la calle para el pueblo venezolano".

Andrei finalizó diciendo que "no sabemos que va a pasar, ya que hasta ahora hay dos presidentes Maduro (Nicolás) que se aferró al poder porque ganó elecciones que no tuvo competidor, fueron hechas fuera de tiempo y convocadas por un órgano que no está legalmente constituido, y constitucionalmente ayer se proclamó presidente, el presidente de la Asamblea Nacional que si es un órgano legalmente constituido porque se ganaron elecciones transparentes y limpias".

"Creo que puede cambiar algo. Yo tengo esperanzas de que la cosa avance en mi país hay muchas cosas feas, mucha corrupción. La cosa está cada día peor: hay más muertes, no se consigue nada...ya no había esperanza. Creo que se ve como una luz allá", sostuvo por su parte Vanesa, una venezolana que se radicó en el país desde hace ya más de un año y logró que su mamá pudiera venir también al país. En Venezuela como hay tanta corrupción, no podría decir si podrá quedar Guaidó. Está más seguro, yo creo que está más seguro. Yo creo que le dijeron que lo iban a apoyar. Yo creo que sí!", concluyó esperanzada.

