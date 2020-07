El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, decidió el regreso a Fase 1 de toda la provincia y extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde hoy lunes 6 de julio hasta el domingo 12 de julio inclusive, luego de que el último fin de semana se confirmaran siete casos de coronavirus (orthocoronavirinae).



Las autoridades de la provincia habían decidido el pasado viernes volver al aislamiento estricto por tres días, desde el sábado 4 Julio hasta el lunes 6 inclusive, luego de detectarse el primer caso en esa jurisdicción luego de 105 días de inicio de la pandemia.



En tanto, el sábado y domingo el Ministerio de Salud provincial detectó seis nuevos casos que pertenecen a contactos estrechos del primer caso, por lo que se decidió regresar a Fase 1 y extender el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

"Vamos a estar varios días en Fase 1. Estamos realizando controles en todos lados. Hemos sido la primera provincia que ha usado barbijo y la última provincia en tener casos", dijo hoy Jalil en diálogo con la prensa.



Jalil explicó que los controles de ingreso a la provincia son "estrictos", pero que la enfermedad es "muy rápida" y que habrá que "aprender a convivir con ella".



"Los controles a los camioneros siempre fue estricto, pero esta enfermedad es muy rápida, vamos a tener que convivir con ella; si no fuera por los camioneros no tendríamos muchas cosas en la provincia", dijo en relación al caso 1 que se detectó en un camionero catamarqueño.



Finalmente Jalil pidió responsabilidad social a la sociedad y no esperar todo del estado.

"No hay que esperar todo del Estado, porque si pensamos que el Estado va a tener la responsabilidad de todo, no se puede. Los controles son una cosa y los cuidados personales otra", afirmó.



Por su parte, el ministro de seguridad y vocero del COE, Hernán Martel explicó que "se establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el lunes 6 de julio hasta el próximo domingo 12. Las actividades exceptuadas se podrán realizar hasta las 20 y solicitamos al resto de los catamarqueños que permanezcan en su casas".



En el marco de esta prórroga del aislamiento social, preventivo y oligatorio, decidió que 18 actividades esenciales estarán habilitadas para trabajar entre las que destacan los servicios de comunicación; la actividad bancaria con atención al público con sistema de turnos; el transporte de caudales; actividades de producción, distribución y comercialización agropecuaria.



También quedan exceptuadas personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos; mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias; servicios postales; delivery de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad; la actividad minera y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



Ademas podrán circular, personas que deban asistir a otras con discapacidad, a personas mayores, a niños, niñas y adolescentes.



Finalmente, el instrumento legal también estipuló la suspensión de la actividad en la administración pública hasta el día 12 de julio inclusive.