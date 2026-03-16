Polémica "guerra" de bengalas en una escuela: alumnos se grabaron jugando con pirotecnia dentro del aula

Una situación insólita se registró en una escuela de Catamarca luego de que un grupo de alumnos encendiera bengalas en un aula. En un video que se difundió en redes sociales, se observa a los jóvenes apuntándose entre sí con los fuegos artificiales.

El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas, en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo, y generó comentarios de preocupación sobre la seguridad dentro de la institución.

Video: así fue la polémica "guerra" de bengalas dentro de un aula en Catamarca

En las imágenes se observa a al menos seis estudiantes que primero encienden los artefactos pirotécnicos juntos y luego se dispersan para empezar la "batalla". Segundos después, la luz de las bengalas se mueve de una punta a otra mientras los jóvenes se tapan el rostro para protegerse.

También se ve cómo las luces de las bengalas llegan a tocar el cuerpo de los alumnos y, al final del video, se escucha que quien filmaba, aparentemente otro menor de edad, se ríe de lo que ocurre.

Así seis alumnos prendieron y jugaron con bengalas dentro de un aula en una escuela de Catamarca (Captura video).

Hasta ahora no se confirmó si la escuela tomó medidas disciplinarias, pero el caso volvió a poner en discusión la supervisión en las aulas y la importancia de concientizar a los alumnos sobre los riesgos de este tipo de conductas.

Los comentarios advirtieron que los estudiantes no solo podrían haberse quemado, sino que, de haberse descontrolado la situación, también existía el riesgo de provocar un incendio, debido a la presencia de plástico y cables que hay en las escuelas.