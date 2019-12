Desde hace más de tres decadas, la esquina de Venezuela y San José en la ciudad de Buenos Aires se vuelve un lugar tradicional de visita en época de fiestas, en donde cientos de personas hacen largas filas todos los días para llevarse su pan dulce a casa antes de navidad.

Es que para su público, el restaurante de Plaza Mayor, ubicado sobre el barrio Monserrat, hace de esta típica comida de diciembre el sitio perfecto para conseguirlo, por su calidad conservada a pesar del paso del tiempo y los años.

El gerente del lugar, Federico Yahbes, considera que es porque nunca renunciaron a la receta de su abuela, quien allá por el año 1985 le cedió a su hijo Ricardo los ingredientes para poder ofrecer a la gente ese pan dulce, en principio solo para "promocionar la sidra" que vendían en época de fiestas.

Federico Yahbes, el gerente de Plaza Mayor

"Cuando mi papá arma el restaurant teníamos sidra suelta y él la quería fomentar. Entonces le pide la receta de pan dulce a mi abuela para incluirla con la sidra y que se fomente. Nosotros regalabamos una copita de sidra con una rodaja de pan dulce y así fue la gente enganchándose. Porque este pan dulce se conoció de boca en boca, no hicimos publicidad. Así fue haciéndose la fama” comenta Yahbes.

El pan dulce es comprado por familias particulares, pero también por dueños de negocios que luego revenden el producto por su rico sabor y el indiscutido éxito que tiene para todos los que lo han probado.

“La gente elige nuestro pan dulce por sobre otros porque respetamos la receta original de mi abuela, y hoy con la misma calidad, sin hacer la truchada de sacarle un poquito total no se van a dar cuenta, un pan y diez almendras, son diez almendras” dice orgulloso Federico, quien valora el esfuerzo que realizaron para mantener intacta la receta original de la familia.

El restaurante Plaza Mayor por dentro

Muchas personas de distintos rincones de Capital y el conurbano bonaerense se acercan hasta Plaza Mayor a conseguir su pan dulce, y pese a que tienen que hacer largas colas que cubren la cuadra entera, prefieren hacer el sacrificio por la calidad de lo que van a comprar.

Norma viene de Avellaneda todos los años para comprar en este restaurante y cuenta: “Vengo hace unos años porque para mí es un pan dulce muy rico y los que conocemos de pan dulce siempre venimos acá. Hay que hacer fila pero no importa porque después lo llevamos a casa y lo disfrutamos con la familia, sobre todo en navidad. Lo comparto con mis hijos, mi nuera y dos nietos".

Por su parte, Alicia vino de Lanús para comer en el restaurante y se lleva orgullosa su pan dulce.

Alicia y Teresa disfrutan su pan dulce

"Vengo a este lugar porque me encanta. Porque desde que lo probé me encanta, es exquisito. El pan dulce después lo comemos con mi familia. Este pan se come todo el año, pero en esta época te agarra más ansiedad. Me vine en colectivo hasta acá”.

El cambio en el precio del dolar dificultó poder mantener un valor económico para el pan dulce, que se vende a $820. Sin embargo, la cantidad de personas que viene a comprarlo en comparación a otros años no bajó.

Su precio se vuelve irrelevante para sus compradores, que elijen este lugar como un sitio al que hay que asistir si o si antes de las fiestas. El pan dulce de la abuela espera como cada año.