Otras 137 personas murieron y 5.352 fueron diagnosticadas con coronavirus (orthocoronavirinae) en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que son 6.985 los fallecidos y 342.154 los contagiados desde el inicio de la pandemia, mientras la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, pidió reforzar las medidas de prevención y advirtió que "siguen presentándose casos donde antes no había".



El Ministerio de Salud informó hoy que, del total de diagnosticados, 1.179 (0,3%) son importados, 84.223 (24,6%) contactos estrechos de casos confirmados, 209.236 (61,2%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



La cartera sanitaria informó que murieron 92 hombres, 67 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en la provincia de Córdoba; 1 en la provincia de Mendoza; 4 en la provincia de Río Negro; 1 en la provincia de Santa Fe; 1 en la provincia de Corrientes; 1 en la provincia de Tierra del Fuego; 9 en la provincia de La Rioja y 1 en la provincia de Salta.

Además, fallecieron 45 mujeres: 37 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en la provincia de Santa Fe; 1 en la provincia de La Rioja y 2 en la provincia de Mendoza.

En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que el número de nuevos casos en la región metropolitana es "menor del 80 por ciento y las provincias siguen aportando casos, siguen con actividad, siguen con transmisión comunitaria, siguen presentándose casos donde antes no había".



Por eso, Vizzotti pidió reforzar las medidas de prevención: "Sabemos, está claro, que el aumento de circulación de personas al aumentar el número de actividades favorece la transmisión viral y es por eso que en el día de hoy el refuerzo del mensaje es que en cada área, en función de cada actividad autorizada, cada medida, debe realizarse con protocolos. Cada protocolo debe cumplirse no sólo en el momento de la actividad, también en los momentos de descanso donde bajamos los cuidados, donde perdemos la tensión de la importancia de los cuidados".

En tanto, infectólogos argentinos afirmaron que la dinámica del coronavirus hace que saber cuándo será el pico de la enfermedad, y se manifestaron a favor de una campaña de concientización que apunte a los jóvenes.

"No sabemos cuál es la dinámica del virus, aprendemos sobre la marcha, muchos de los modelos matemáticos para saber cuándo será el pico no se han cumplido, hoy no tengo evidencia para saberlo", dijo el infectólogo Pedro Cahn, asesor del presidente Alberto Fernández.