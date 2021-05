El Sistema Provincial de Salud de Tucumán (Siprosa) arrancó el miércoles de esta semana el plan de vacunación contra el coronavirus para pacientes mayores de 18 años con Síndrome de Down y una o más patologías asociadas.

Se estima que para el viernes estarán vacunados los 3000 pacientes con Síndrome de Down de la provincia de Tucumán.

Tras recibir 24 mil dosis de primer componente de la vacuna Sputnik V, la ministra de Salud provincial, Rossana Chahla, anunció el lunes pasado que comenzarían con los lineamientos de una nueva estrategia de vacunación.

“Tenemos 3000 personas con Síndrome de Down en Tucumán, de las cuales 916 tienen una y 36 dos patologías asociadas, y creemos que hasta el viernes tendremos toda la cobertura de este grupo”, anticipó la funcionaria.

En línea con este plan que inició el día de ayer, el director de emergencias del Siprosa, Francisco Barreiro, adelantó que esperan vacunar a 300 personas por día para llegar al objetivo planteado por la ministra.

El profesional de la salud remarcó que las personas con esta alteración genética necesitan acceder prontamente a la inmunización contra el coronavirus debido a que son más propensas a tener “muchos problemas cardiovasculares, vasculares, deficiencia en su inmunidad” y podrían desarrollar “cuadros muchos más graves” que otros grupos.

En tanto, Barreiro remarcó que la jornada de vacunación inició antes del horario pautado por el temprano arribo de los pacientes y sus familias, que estaban ansiosos por ser atendidos. “Es una esperanza para ellos y sus familiares porque abre una expectativa más de seguridad de vida, en esta época de pandemia donde tuvimos fallecimiento de chicos especiales y esos sensibiliza mucho”, expresó.

El director de Siprosa contó que muchos pacientes no pudieron conciliar el sueño la noche anterior y llegaron antes del horario de apertura por la ansiedad.

Qué pasa con el Plan de Vacunación en personas con Síndrome de Down

Desde que se inició el Plan de Vacunación Nacional, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) ha estado peleando para que se incluya dentro de la categoría de riesgo a las personas con dicha discapacidad.

Según informaron el pasado 21 de marzo, en el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, todavía no habían recibido una respuesta a la carta enviada a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, ante el silencio del primer pedido realizado al ex titular de esa cartera Ginés González García.

Santiago Sequeira fue el primer argentino con Síndrome de Down en recibir la vacuna (Sputnik V) en enero. Se desempeña en el Hospital Municipal de Daireaux de Buenos Aires como camillero y bombero voluntario.

“El Ministerio de Sanidad de España, en ese sentido, dio un gran paso el 11 de marzo último cuando aprobó la inclusión de las personas con síndrome de Down de riesgo para la próxima Actualización de la Estrategia de Vacunación”, subrayaron los referentes que realizaron el petitorio.

Las organizaciones advirtieron al Ministerio de Salud de la Nación que en el “Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID19 en Argentina” no hace ninguna mención específica respecto de la población con discapacidad, lo cual afirman que es “un claro incumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU".

Hasta el momento, la provincia de Neuquén (y ahora, Tucumán) fueron las únicas que se comprometieron a incluir dentro de los grupos de riesgo a las personas que tienen la discapacidad.

Sin embargo, frente al panorama de incertidumbre latente, a fines de abril de este año la ASDRA junto a otras organizaciones ratificaron su apoyo al proyecto de comunicación enviado a Comisión de Salud del Senado de la Nación, que solicita al Poder Ejecutivo “la incorporación de las personas con discapacidad con factores de riesgo dentro de los grupos prioritarios del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19”. La iniciativa fue presentada por los senadores nacionales Eduardo Costa, Mario Fiad, María Tapia, Silvia del Rosario Giacoppo y Laura E. Rodríguez Machado.

El principal fundamento de las organizaciones que solicitan este cambio en el Plan de Vacunación son los estudios realizados por la Sociedad Internacional de Investigación sobre la Trisomía 21 (T21RS).

Según indició la ASDRA, la investigación arroja que “las personas con Síndrome de Down, particularmente las mayores de 40 años y las más jóvenes con comorbilidades importantes, corren un mayor riesgo de mortalidad o de tener graves complicaciones tras la infección con el SARS-Cov-2”

Además, aseguraron que los resultados de dichos estudios fueron publicados recientemente en la aclamada revista científica internacional The Lancet’s EClinical Medicine, así como también pueden observarse en la página web de T21 Research Company.