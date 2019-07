Por Francisco Nutti

@FranNutti

La ola de frío polar que irrumpió esta semana no dará tregua hasta este domingo y una gran cantidad de personas en situación de calle deberán afrontar otra jornada más de temperatura bajo cero a la deriva.



Luego de superar una sensación térmica que alcanzó los -2,3° en Capital Federal y Conurbano -que la convirtió en la más baja en lo que va del año- habrá una leve mejora del clima con una mínima de 1° y una máxima de 12°, al igual que el domingo, en tanto el lunes, no laborable, la temperatura menor será de 6° y la mayor de 14°.

Por su parte, el martes del feriado por el 9 de Julio estará mayormente nublado, habrá vientos del norte, y temperaturas de entre 10 y 15 grados. Si bien la gente tendrá que abrigarse para moverse al aire libre, al menos no se pronostican lluvias ni tormentas que compliquen el fin de semana largo.

¿Pero cuánto modificará esta "mejora del clima" en quienes pasan las madrugadas sin un techo? Para la Red Solidaria no habrá grandes cambios: "No habrá frío polar pero las temperaturas seguirán siendo muy bajas".



Por eso, bajo el lema "No mata el frío, mata la indiferencia", insistieron en llamar a las líneas de asistencia cada vez que se vea a alguien durmiendo en pleno frío. Porque entienden, que pese a la movida que los tuvo como protagonistas en conjunto con el club River Plate -y que luego fue incorporada por diferentes establecimientos deportivos del país- todavía hay mucho por hacer por aquellos que están desprotegidos.



"Las llamadas al 108, el teléfono de la asistencia social de la ciudad de Buenos Aires, se duplicaron, lo que refleja que se entendió que al ver una persona durmiendo en la calle cuando hace menos de 5 grados, la posibilidad de muerte por hipotermia son enormes", explicó a Crónica un representante de ese organismo.



En tanto, replicó y avaló el testimonio que el fundador de esa ONG, Juan Carr brindó a los medios : "Las estadísticas dicen que por año mueren en el país entre 13 y 14 personas por el frío. Este invierno, en los primeros 11 días hubo 5 decesos, lo que nos hacía ser pesimistas. Pero desde que comenzó la campaña no hubo más muertes. Eso refleja la solidaridad y el compromiso de los argentinos". Según el censo realizado por la Dirección General de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, en la Capital son 1.146 las personas que pernoctan en la vía pública