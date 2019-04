"Entonces, uno quiere seguir andando, divirtiéndose, quiere seguir celebrando la vida, pero algo, en una parte de tu cuerpo se vuelve de mármol. Tu mano derecha o izquierda, da igual, se transforma en roca. Tus dedos no responden. Una de tus piernas o las dos, abruptamente dejan de funcionar. Y ese muchacho ágil que caminaba por la casa regalando vida se vuelve un anciano en cuestión de segundos". De este modo. el reconocido actor de cine, teatro y televisión Javier Lombardo, cuenta cómo vive la enfermedad de Parkinson en uno de sus tantos escritos. Hoy se dedica a propagar un mensaje alentador y que llega cada vez a más personas.



Jugando a la pelota en la calle de tierra, así fue la infancia de Javier en la ciudad de Bernal. Estudió en el Instituto Monseñor Esandi y "fue una infancia muy tranquila, no existían los celulares ni nada de esto", indica el conocido actor en exclusivo con Crónica, quien trabajó en películas como "La Puerta de Hierro" e "Historias mínimas", entre tantas otras. También por su papel de "Santo" en la exitosa tira "Padre Coraje", con Facundo Arana como protagonista.



Cuando comenzó con la actuación decidió mudarse a Capital. "Era medio payaso", cuenta entre risas Javier mientras explica que "es algo que se fue dando de manera natural. También me gustaba escribir mucho y pude combinar las dos cosas".

Tal es así que publicó un libro "POéMI", el que nació de un "intenso viaje emocional que llevó al actor a confrontarse con los laberintos de su alma", señala su página web. Y relata en la primera frase del libro: "No sé muy bien qué es la enfermedad, pero definitivamente quiere decirnos algo. De nosotros depende escuchar ese grito o hacernos los sordos. En esa diferencia se esconde un universo".

Publicó el libro "POéMI" que es bilingüe castellano/italiano.



A Lombardo le diagnosticaron Parkinson en el 2008, ya con sus dos hijos, Lautaro y Joaquín, define que la noticia fue "como un rayo que prendió fuego todo y me partió la vida en mil pedazos. Cayó un rayo un día para siempre y hoy soy cenizas que quieren ser Ave Fénix". "La primera reacción es muy dura, y es que te cambia la vida totalmente", agrega el artista. Pero hoy piensa "que la actitud es fundamental para sobrellevarla".



Así fue que decidió encararla de una manera distinta, creó una página de facebook llamada "La enfermedad, faro del alma" donde decidió volcar todos sus pensamientos y de esta manera, también ayudar a otros que la padecen y en la que superó más de los 16 mil seguidores.



A partir de su manera de encarar este mal, Lombardo comprende entonces "que la enfermedad tiene un sentido, y que si uno se hace cargo de esta suerte de advertencia de la vida, de esta señal, de este idioma invisible, la dolencia misma, que no es otra cosa que un grito del alma, puede tomar otro rumbo", advierte.

Para él una de las cosas más importantes para sobrellevar el Parkinson fue la actitud, "también hacer ejercicio y muchas cosas que tienen que ver con la alimentación. Es un combo, tomo unas cuantas pastillas por día para funcionar", dice.

Lógicamente, siente que su día a día cambió, pero "principalmente la perspectiva que tengo de la vida, la mirada. Básicamente te encontrás con una limitación que antes no tenias y te marca".



Y agrega: "El parkinson te genera problema de movilidad, temblequeos, incluso problemas psicológicos como depresión. Es distinto en cada persona, por eso la actitud es fundamental, es lo que te saca adelante. Tenés que aceptar que vivís con una enfermedad, es fácil decirlo pero difícil hacerlo".

El artista hizo un programa de radio que se llamaba "Faro del alma", por tres años, y en el que describe que "me enamoré perdidamente de la magia. Me fue muy bien, pero lo dejé porque por la noche estaba muy cansado".

Durante tres años tuvo su propio programa de radio: "Faro del Alma".

El fanático de Racing sigue apostando y dándole para adelante, ahora se encuentra haciendo un programa que se llama "Los caminos de la vida", que lo conduce por A24, los sábados. "Es un programa de historias de vida, personas que le pasaron cosas fuertes pero que se repone y sigue adelante. Es muy lindo", comenta satisfecho con el programa.