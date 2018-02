Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

El Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján, de esa localidad, sumó una nueva denuncia de mala praxis, en las últimas horas, a las cuarenta existentes. En esta ocasión una pareja realizó la acusación correspondiente ante las autoridades del centro de salud y del municipio, responsabilizándolas de la muerte de su beba por no asistirla en tiempo y forma.

En la primera hora del lunes pasado una joven embarazada ingresó al centro de salud con contracciones. Sin embargo, "la mamá vino tres veces al hospital con dolores y la hicieron volver", señaló a Crónica, Patricia, cuñada de la mujer.



Finalmente, cinco horas después, en un cuarto regreso, el personal médico decidió internarla y llevar a cabo el parto. No obstante, a Jonathan, esposo de la paciente, no lo dejaron ingresar a la sala. Posteriormente al nacimiento "nos dijeron que a la nena la estaban asistiendo porque el cordón umbilical le había rodeado el cuello pero que no era grave", agregó el desconsolado padre.



En este sentido, su hermana, Patricia remarcó que "a la mamá le pusieron la beba en el pecho. Cuando ella la vio estaba morada, ya estaba mal, perdieron mucho tiempo en asistirla en esa instancia y lo curioso es que le decían que el parto había sido un éxito y que la nena era hermosa".

Sin embargo, alrededor de una hora después, las autoridades médicas les informaron a los padres y a otros familiares que la pequeña, llamada Nahiara, había muerto, sin especificarles las causas.



Por lo tanto, se ordenó la realización de la autopsia, que recién tuvo lugar el pasado jueves, una demora desencadenada porque desde el hospital no entregaban la historia clínica. Por si fuera poco, ayer les dieron los restos de la beba a sus padres, pero "la tuvimos que enterrar como NN y no sé por qué hicieron eso. Cualquiera quiere enterrar a su hijo con su identidad. Mi cuñada la tuvo nueve meses en su vientre como para que la entierren sin nombre".

Este caso engrosa la lista de confusas muertes y denuncias de malas praxis que alcanzaron un total de 40 contra los responsables del centro de salud. En referencia a ello, Osvaldo Cabral, periodista local que encabeza los reclamos por las irregularidades en la institución sanitaria, detalló que "al hospital le son destinados 650 millones de pesos que no se ven reflejados en él, y lo curioso es que ningún funcionario, ni siquiera de la oposición, toma cartas en el asunto para aclarar estas muertes".