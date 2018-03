"Nosotros defendemos la vida y luchamos, especialmente, para que se reconozca la cualidad plenamente humana del embrión, del feto, del niño por nacer". Estas son las palabras con las que el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Rubén Aguer, invita a los fieles a manifestarse en contra del aborto y de la interrupción del embarazo.

A partir de las 15, se llevará a cabo la Marcha por la Vida, la cual se realizará en paralelo en numerosas ciudades de todo el país. En Capital Federal, el recorrido será desde la Plaza Italia, en Palermo, hasta la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ubicada en Recoleta.

Aguer invitó a todos los católicos a pronunciarse en contra del proyecto de ley en favor del aborto, el cual será discutido este martes en la Cámara de Diputados de la Nación para delinear el cronograma de debates por la despenalización.

"¿Por qué hacemos eso? Lo hacemos porque hay evidencias científicas indiscutibles y, además, porque Nuestro Señor Jesucristo fue un niño por nacer, formado virginalmente por la acción del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Fue un feto parido por la Virgen María", sostuvo el arzobispo de La Plata.

El clérigo señaló que la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural supone "decir No al crimen del aborto" y apuntó que el Estado, en lugar de legalizarlo, debe trabajar "para que los niños nazcan y sean criados y educados como deben serlo".

Asimismo, subrayó que "todo el mundo sabe que muchas veces el aborto es el recurso que sigue a un embarazo no deseado y esto tiene mucho que ver con lo que pasa hoy día, con ese pansexualismo general, con esa falta de criterio por el cual, desde muy chicos, ya desde la primera adolescencia, empiezan con las relaciones sexuales".

"No están preparados para eso, no están preparados para ser padres y madres. No basta el cuidarse, el cuidarlos repartiendo preservativos y anticonceptivos. Es preciso ayudar a que se formen integralmente y reconozcan que el acto sexual tiene un doble significado, unitivo y procreativo", declaró monseñor Aguer.

Desde la organización de la Marcha por la Vida de Buenos Aires, en tanto, afirman que "el 25 de marzo es una fecha muy importante y la marcha quiere ser un aporte más en la defensa de la vida", por lo que se movilizarán "contra el aborto, por una anulación inmediata del protocolo homicida y contra la ley de género".