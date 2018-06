El secretario general de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), Roberto Pianelli, dijo que los metrodelegados esperan ser convocados "en un lapso de 10 días hábiles" para rediscutir las paritarias del sector.



La UTA ya acordó un 15 % de aumento salarial, tras lo cual un fallo de la Justicia porteña ordenó que se vuelva a abrir la discusión, con la Agtsyp, los metrodelegados, como parte.



En ese marco, el dirigente anticipó que, allí reclamarán una suba salarial "conforme a lo que dice el propio Gobierno que será la inflación, alrededor del 25 por ciento, y una cláusula gatillo".



Así lo expresó en declaraciones formuladas a Radio Rivadavia, luego de que el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario Nº 2 dictara una medida cautelar a favor de la Agtsyp.



"Los metrodelegados siempre discutimos paritarias y nos sentamos a la mesa de negociación y firmamos los acuerdos. Hemos visto cómo funcionarios de la Ciudad dijeron barbaridades por la televisión sobre que no podíamos negociar y eso no es así. Por suerte, ahora con el fallo se encaminó todo", opinó Pianellli.



Además, enmarcó en lo que señaló como "una sarta de mentiras" el hecho de que se haya dicho que la Agtsyp no podía suscribir un acuerdo paritario porque -indicó Pianelli- "todos los años las hemos firmado" y recordó que, "hace años, los sindicatos simplemente inscriptos, que obviamente tienen representatividad, se sientan en la mesa de negociación y firman paritarias" merced a "resoluciones de la Corte y por las recomendaciones de la OIT".



Además, en la entrevista, Pianelli lamentó "todo lo que generó este conflicto", al que calificó como "terrible", y enumeró "180 sanciones a compañeros, tres despidos, soportar que nos mandaran la policía, compañeros detenidos".



Asimismo, dijo que la decisión judicial se produjo porque "como toda cautelar, tiene que atender a los riesgos, y acá había un riesgo muy grande porque Metrovías estaba intentando hacer manejar los trenes a gente que no tiene capacitación, lo que ponía en riesgo a todo el mundo".



Sobre la suba salarial del 15,2 en tres cuotas, estimó que "en la práctica implica un 13 por ciento anual, porque el último 15 por ciento lo terminás cobrando los últimos dos meses".



El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario Nº2 ordenó al Gobierno de la Ciudad que convoque a una mesa negociadora a SBASE, Metrovías, a la UTA y a la Agtsyp, la cual funcionará durante 60 días con el fin de convenir la paritaria salarial 2018.



También dispuso que "la Agtsyp deberá abstenerse de realizar medidas de fuerza durante esos 60 días".



Ordenó "al GCBA, a Sbase y a Metrovías abstenerse de incorporar a personal externo o interno no calificado, para tareas de guarda y conductor, así como dejar sin efecto las sanciones" derivadas “del conflicto”.



Asimismo, ordenó "a los funcionarios del GCBA que se abstengan de efectuar declaraciones públicas que tergiversen los contenidos de normas o fallos en relación al conflicto con Agtsyp".



El descargo del Jefe de Gobierno porteño



Horacio Rodríguez Larreta, calificó de "disparate" el fallo del juez Roberto Gallardo.



"Es un disparate. Nunca vi un fallo que prohíba hablar a los funcionarios, atenta contra la libertad de expresión más básica. Además, en un tema tan sensible como el funcionamiento del subte", consideró Larreta.



En ese marco, el mandatario porteño adelantó que su administración apelará el fallo del magistrado del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2.



"Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace 45 días que dice que el gremio de los metrodelegados no está habilitado para la paritaria. Es un disparate el fallo, lo vamos a apelar. Obviamente, uno puede seguir hablando ¿Cómo no voy a dar mi opinión sobre los temas que hacen a la ciudad?", se preguntó.



"Hay un fallo de la Corte Suprema que dice que no tienen la personería para participar en la paritaria. La paritaria se acordó, se firmó e incluye una cláusula de revisión en caso de que la inflación sea más alta de lo que esta previsto. El fallo es disparatado, habla de un paro que no está declarado. En todo caso, levantan molinetes, pero paro no hay", reprochó Larreta.



"Nunca se vio que se diga en un fallo que no podemos hablar", se quejó.