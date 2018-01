La conferencia fue anunciada por el ministerio de Transporte. (Archivo)

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, informará este miércoles por la mañana en conferencia de prensa un nuevo esquema tarifario, que contempla aumentos en los servicios de transporte en colectivo y tren en el Área Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, se anunció oficialmente.



La conferencia de prensa tendrá lugar en el Palacio de Hacienda a partir de las 8.45, indicó la cartera de Transporte a través de un comunicado de prensa.



"El nuevo sistema implica la actualización de tarifas en forma escalonada y descuentos para quienes combinen más de un medio de transporte y quienes menos ingresos perciben", adelantó el parte de prensa, dando por sobreentendido que comenzará a aplicarse en el corto plazo el sistema multimodal en el que a través del pago de un boleto se pueden usar varios medios por un plazo no mayor a una o dos horas.



De no mediar cambios de último momento, el nuevo esquema de tarifas comenzará a regir el 1 de febrero próximo. La semana pasada, el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, aseguró que "las nuevas tarifas serán graduales y comenzarán a regir el 1 de febrero".



Según diversas fuentes, el esquema inicial de un aumento de 50 centavos por mes en la tarifa de colectivos a partir de enero generó rechazo tanto en el Ministerio de Transporte como en otras dependencias del Estado y el Banco Central debido a la incidencia directa que podría tener sobre la inflación.



Si bien hasta el momento no trascendió de manera oficial cuáles serían los nuevos valores, desde el sector empresarial se mencionan esquemas de tarifas con boletos que van desde los 6 pesos actuales a 8 pesos en febrero, con un tope de 10 pesos para las distancias más largas.



A comienzos de 2016, el Gobierno anunció un incremento de los boletos de trenes y colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense de un 100%. Entonces, la tarifa mínima del colectivo pasó a 6 desde 3 pesos, mientras que la tarifa social quedó en 2,70 pesos.



Por su parte, el boleto de tren pasó de $ 2 a $ 4, según la línea utilizada por el usuario. Hasta entonces, el mínimo se pagaba entre $ 1 y 2 pesos. En ese caso, la tarifa social pasó a oscilar entre $ 0,90 y 1,80 pesos.