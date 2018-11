Este #Martes13 no pasará inadvertido por muchas personas. Los superticisosos lo consideran una jornada de mala suerte, por lo que no querrán cruzarse con un gato negro, ni pasar por debajo de una escalera, y tendrán especial cuidado en no romper ningún espejo. ¡Ni hablar de casarse y embarcarse! La historia de este día tiene muchas aristas y es interesante conocerla.