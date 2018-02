Marcelo Villegas, ministro de Trabajo bonaerense. (Archivo)

Marcelo Villegas, dijo este viernes que la propuesta realizada este a los gremios docentes en la segunda reunión paritaria "es la mejor oferta" que el gobierno de María Eugenia Vidal puede asumir. Además, en diálogo con Crónica TV ratificó que "la falta de un acuerdo salarial no tiene que ser un obstáculo para el inicio de clases porque es lo que necesitan los chicos".

"Corrernos del 15 por ciento que ofrecimos no es una posibilidad que estemos evaluando. La expectativa de la inflación, a partir de las medidas que está tomando el gobierno, hace que confiemos en esa proyección. Esta es la mejor oferta que nosotros podemos asumir y cumplir con los docentes", dijo este viernes el ministro en declaraciones al canal América.



En la reunión de este viernes, los gremios docentes rechazaron la propuesta de recomposición salarial que les hizo el gobierno bonaerense, la cual incluyó un aumento del 15 por ciento en tres tramos y un reconocimiento anual por presentismo para este año de hasta 6.000 pesos.



Al ser consultado por la denominada cláusula gatillo de actualización de salarios por inflación, Villegas dijo que "no hay que magnificar el uso de algunas herramientas ni demonizarlas".



En ese marco, recordó que "en 2016 no la usamos, el 2017 la usamos, pero ningún empleado público de la Provincia perdió con la inflación, entonces hay herramientas que son adecuadas para algunos momentos, en otros contextos la posición es otra".



"El primer punto de acuerdo que tenemos que tener es hablar de los docentes que trabajan todos los días y de los abusos", subrayó, por otro lado, al referirse al plus de 6.000 pesos que se ofreció ayer en reconocimiento por presentismo.



Al respecto, indicó que desde el gobierno se está "revisando el accionar de muchos profesionales, algunos independientes otros que pertenecen a algunas entidades gremiales que otorgan certificados de estas características en forma anómala que atentan contra el sistema".



"No cerramos escuelas. Estamos invirtiendo, estamos co-participando a los municipios para que puedan invertir en infraestructura escolar, estamos extendiendo el boleto escolar", dijo y aseguró que "no hay que usar a los chicos ni de escudos ni de rehenes".



Asimismo, el ministro aseveró que "durante las últimas décadas el sistema educativo como tantos otros ámbitos de la provincia de Buenos Aires estuvo librado a la libertad de acción de elementos que no buscaban una gestión saludable y una calidad educativa; son culturas que se han ido instalando, nunca pensando en los chicos".