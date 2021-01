Con motivo del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, que se recuerda el miércoles, la Unesco y otros espacios culturales reafirman el compromiso por la memoria y los derechos humanos con exposiciones y actividades virtuales.



Al cumplirse el 76º aniversario de la liberación del campo de exterminio y concentración de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas (frente oriental), la sede de la Unesco en París (Francia) presenta la exposición fotográfica "Para que no olvidemos" ("Lest We Forget"), del fotógrafo y cineasta germano-italiano Luigi Toscano (www.luigi-toscano.com/).



La exposición fotográfica de 200 retratos -la más grande realizada hasta ahora- documenta las historias de supervivientes del Holocausto (Shoah) y otros crímenes del régimen nazi, documentados en Alemania, Francia, Estados Unidos, Austria, Ucrania, Rusia, Israel, Países Bajos y Bielorrusia.

A través de la educación, podemos hacer que los jóvenes aprendan las lecciones del pasado para vencer la intolerancia, el racismo, el odio y los prejuicios. https://t.co/Ekok1kV4oI #RecordarElHolocausto #Recordemos #ProtegerLaHistoria pic.twitter.com/IQl0OAHUs1 — UNESCO en español ��️#Educación #Ciencia #Cultura (@UNESCO_es) January 26, 2021

Esta nueva muestra del proyecto de más de 400 retratos, que comenzó en 2014, está emplazada en las zonas públicas del edificio de la Unesco y en las rejas exteriores para ser vistas desde la calle, hasta el 12 de febrero de 2021 en la capital francesa.



La instalación fotográfica inaugurada virtualmente por las restricciones de la Covid-19, acompañará los actos conmemorativos del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, que se recuerda el 27 de enero.



"El proyecto preserva la memoria de las víctimas en toda su singularidad", y a su vez "la instalación es una nueva forma de ver la Shoah", presentó Audrey Azoulay, directora general de la Unesco.



"Los rostros nos recuerdan nuestra responsabilidad individual y colectiva para recordar cada uno de ellos", agregó durante la presentación de la muestra.

El Día Internacional fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005 para conmemorar la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau el 27 de enero de 1945. Cuando se abrieron las puertas de Auschwitz el mundo contempló los horrores del exterminio, recordó el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald S. Lauder.



También los Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea organizan en París una serie de actos relacionados con la exposición.



Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) el nazismo llevó a cabo un plan de exterminio masivo de los judíos llamado "solución final" con el resultado del genocidio de 6 millones de judíos. Sin embargo el nazismo también castigó opositores políticos alemanes o comunistas, gitanos, eslavos, homosexuales entre otros.

La exhibición fue creada con el apoyo de la Unesco y las delegaciones de Austria, Francia, Alemania y la Unión Europea ante la Unesco; el Congreso Judío Mundial, el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF), los Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea (EUNIC), la Embajada de Austria/Foro Cultural Austríaco en París y el Instituto Polaco (París), informa el organismo internacional.



En nuestro país, el Museo Ana Frank propone para este jueves una visita virtual como para aprender sobre la historia de Ana Frank, la adolescente que volcó en su diario su historia y la de su familia en los Países Bajos durante la ocupación nazi, antes de ser descubiertos y deportados a los campos de exterminio. La actividad será por Zoom de forma gratuita y con inscripción previa (https://www.facebook.com/centro.anafrank/).



Por su parte, el Museo del Holocausto ( https://www.museodelholocausto.org.ar/) ofrece en línea -además de presencial- un recorrido en 360º sobre el contexto histórico del surgimiento del nazismo, la vida de los judíos antes, durante y después, la "noche de los cristales" (1938) que dio inició a la persecución étnica, la creación de guetos y campos de concentración, la guerra y las resonancias en Argentina y Sudamérica.