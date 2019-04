El programa Precios Esenciales comenzó a aplicarse este lunes en supermercados de todo el país, con una parcial oferta de productos a precios acordados tanto en el área metropolitana como en el interior del país.



En total, son 14 categorías de productos, como yerba, leche, harina de trigo y subproductos, aceite, puré de tomate, arroz, fideos, polenta, conservas, galletitas, mermeladas, infusiones y bebidas. Los relevamientos demostraron que el abastecimiento de estos artículos era dispar tanto en las sucursales como en su venta online. En efecto, algunos productos directamente no estaban, mientras que otros si bien estaban anunciados, no había stock en las góndolas.



El ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, reafirmó este lunes que el programa precios esenciales "está ya empezando a funcionar en forma plena", al tiempo que dijo que "hay casi un 90 por ciento de los productos" que ya están en las góndolas de los supermercados.



"El programa está ya empezando a funcionar en forma plena. Hay casi un 90 por ciento cubierto de lo que son los productos y dentro de los productos, los que hoy no están no es por un problema de cadena logística, sino por un problema de producción. Hay cuatro o cinco productos que hoy están en proceso de producción y todavía no llegaron a las góndolas", explicó en rueda de prensa en Casa de Gobierno.



No habrá aumento de precios de más de 60 productos durante 6 meses, gracias al acuerdo que logramos con 16 empresas. Y se incorporan cortes de carne a $149 el kilo en el Mercado Central para consumo minorista. https://t.co/LGML8tAt4t — Dante Sica (@dante_sica) 17 de abril de 2019

En efecto, algunos artículos aún se encuentran en etapa de producción, como las leches UAT marca Apóstoles entera y descremada, que estarán en los puntos de venta a partir del 7 de mayo. En esta categoría ya se encuentran disponibles las nuevas leches de La Martona entera y descremada en sachet de 1 litro.



La yerba mate Ytacuá de 1 kilogramo estará en góndola a partir del 15 de mayo, mientras que la marcas Chamigo y Romance, en sus presentaciones de 1 kilo, estarán en las bocas de expendio desde mañana, entre otros artículos.



En el caso de que se observe faltante de los 64 productos acordados en los puntos de venta a partir de hoy los consumidores podrán denunciar esta situación ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, por teléfono al 0-800-666-1518 y por la página web (www.precioscuidados.gob.ar).