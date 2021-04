El director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, advirtió que el incremento de casos de coronavirus tiene "un enorme impacto" en los centros de salud, especialmente en la región del AMBA, y en los distritos densamente poblados, debido a "la ocupación de camas".

"El aumento exponencial de casos Covid en la provincia de Buenos Aires está teniendo un enorme impacto en los hospitales de la provincia, fundamentalmente en la región del AMBA, La Plata, Gran La Plata y progresivamente en los distritos densamente poblados como son Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Junín, Pergamino", sostuvo Riera, quien agregó que "el interior también está teniendo incremento en su demanda".

Según el profesional "lo que preocupa, y fuertemente en estos distritos de la zona del AMBA y La Plata y Gran La Plata, es no sólo el incremento de demanda en las guardias médicas, los hisopados, los consultorios de problemas respiratorios, sino la ocupación de camas, tanto sea cuidados críticos que están altamente demandadas pero también de cuidados intermedios que por las características que está teniendo esta segunda ola, están con una importante demanda".

En declaraciones a Télam Radio, Riera explicó que para "las camas de cuidados críticos, el porcentaje de ocupación se va incrementando día a día teniendo en la zona del AMBA, La Plata y Gran La Plata una ocupación cercana al 80% y el promedio provincial en el orden del 67% de las camas de los hospitales provinciales".

En cuanto a la cantidad de personas vacunadas en la provincia, Riera dijo que "en mayores de 70 años hay más del 80% vacunados, mayores de 60 estamos por encima del 65% vacunados, y tenemos el personal de salud el 100% vacunado, siempre sobre los inscriptos, lo que nos completa un universo importante de población que en la primera ola era la más afectada, dejando la población más joven con más posibilidades de contagio".

Ante esta situación se observan "personas jóvenes que empiezan con síntomas, se testean, empiezan a transitar de forma ambulatoria la enfermedad, pero en algunas situaciones se deterioran rápidamente y van de manera muy aguda a consultar al hospital y demandan alguna cama de terapia intermedia y en algunos casos incluso camas de terapia intensiva".

El experto sostuvo que esto forma parte de "las particularidades que está teniendo esta segunda ola, sumado a que el incremento duplica el pico de casos de la primera ola, por eso estos porcentajes tan altos de ocupación".

Nicolás Kreplak admitió que el sistema está saturado

En tanto, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que “el sistema de salud está saturado y estamos muy próximos al colapso”, y planteó la necesidad de “disminuir la cantidad de contagios de la forma que sea" porque, caso contrario, la capacidad de atención se verá resentida.

En declaraciones a radio Nacional, el funcionario remarcó que las medidas de restricción que se adoptaron desde la Nación y también en la provincia "fueron para cortar con la suba vertiginosa” de casos que se registra actualmente en un escenario de segunda ola de coronavirus.

“Hay una enorme tensión en el sistema de salud. El sistema está saturado y estamos muy próximos a una situación de colapso”, enfatizó Kreplak y planteó que “cualquier actividad que genere circulación, aumenta el riesgo de contagio”.

El funcionario aseguró que discutir "si es un día, medio o dos los que van presencialmente a la escuela, o qué año tiene que ir es algo ulterior a definir cómo se bajan los contagios".

"Había una suba vertiginosa y las medidas fueron para cortar esa suba. Pero estamos en 15.000 casos por día en la provincia y 3.000 en la Ciudad. Es una incidencia muy alta", continuó y añadió que "hay que reducir esas actividades y veo de manera optimista que la población haya respetado las medidas restrictivas".

Kreplak sostuvo que "el pueblo se puso a la altura, pero hay que ver si esto es suficiente o si hay que prolongarlo porque el sistema de salud no tiene posibilidad de seguir aceptando esta cantidad de pacientes por muchos más días”. "No alcanza con no seguir aumentando. Los casos deben bajar", enfatizó.

El viceministro opinó que espera que el diálogo para articular y coordinar medidas con la Ciudad de Buenos Aires, se retome la próxima semana "porque es imposible pensar al conurbano separadamente de la Ciudad".

Por otro lado, celebró el avance de la campaña de vacunación en territorio bonaerense y contó que "en pocos días se terminará de inmunizar a toda la población de riesgo".