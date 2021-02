Paloma Giordano es una joven de 18 años, quien atravesó durante los últimos días un calvario según explicó a partir de "una bacteria que entró por la vagina y se fue para las trompas", por lo que estimó que su problema se pudo deber al uso de la Copa Menstrual, la cual comenzó a usar "desde hace poco".

“Acá les cuento cómo fue mi internación y cirugía por una bacteria que me agarró por el uso de la copita”, fue el mensaje de advertencia que puso la joven en sus redes sociales como descripción en la presentación de su caso.

"Ayúdenme a difundir, para que mi historia le llegue a todas esas chicas que la utilizan, y puedan estar atentas a los síntomas! Gracias a todas las personas que estuvieron a mi lado. Ahora con mucha fuerza para que no se vuelva a reproducir esta bacteria", resaltó Paloma.

En su relato, la joven sostuvo que el miércoles 27 de enero empezó a sentir un dolor "como si fuera de ovarios", algo que le pareció "raro", porque el día anterior se le había retirado su período, en tanto al día siguiente este dolor se le volvió "súper intenso".

Frente a estos síntomas, decidió junto a su madre visitar al ginecólogo, quien ordenó unos estudios en los que detectaron que podía tener una infección, aunque le permitieron irse a su casa porque no tenía fiebre. Sin embargo, a las pocas horas y ya durante la madrugada volvió porque "lloraba del dolor" y fue internada.

“El dolor era inexplicable: no podía mover el cuerpo, no podía mover las piernas, no podía hacer nada del dolor que sentía. Me dijeron que me tenían que operar", remarcó Paloma, quien se sometió a una cirugía laparoscópica por una "peritonitis en la trompa izquierda".

Ante la repercución que tuvo su publicación, la joven aclaró que lo que le sucedió "lo generó una bacteria" y señaló que le pudo haber sucedido no solo con la copa menstrual, sino también "con un tampón, una toallita o un dispositivo intrauterino (DIU)" y enfatizó que su intención fue "advertir que tengan cuidado con determinados síntomas".