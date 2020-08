Tras conocerse la noticia sobre la primera vacuna aparecida en Rusia contra el coronavirus, el embajador argentino en la ciudad de Moscú, Ricardo Lagorio, avaló el registro, al destacar que se trata de "un país serio con un importante desarrollo científico".

En diálogo con Crónica HD, Lagorios sostuvo que "el presidentre Vladimir Putin anunció que la vacuna que estaban desarrollando ha sido registrada en el Ministerio de Salud según la normativa rusa, el anuncio iba a ser mañana pero se adelantó para un día. Ahora queda el proceso de producción de vacunación al público sobre lo cual no hay información oficial, Putin dijo que la vacuna ha sido registrada".

El funcionario agregó que "el centro Gamaleya hace muchos meses que viene desarrollando esta vacuna, es un organismo serio con muchos antecedentes por ejemplo, en este centro que viene trabajando desde la década del 90, y desarrollaron una vacuna contra el ébola y el MERS, así que es un centro de epidemiología y microbiología importante de Rusia. No soy un experto pero puedo decir que es un alto nivel de excelencia rusa en tecnología e innovación, ahora no puedo certificar esta vacuna porque no tengo conocimientos técnicos pero por lo que dijo Putin la pudieron registrar porque había cumplido con todos los procesos de certificación de salud según su protocolo".

Consultado sobre la seriedad de la noticia, el funcionario nacional comentó que "creo que es un político y un país serio y no puedo ratificar que la OMS haya dicho que no se cumplía las etapas, lo que puedo decir es que es cierto lo ocurrido. Hay mucho prejuicio sobre Rusia que tiene un alto nivel tecnológico y de innovación. Es imprescindible invertir e ciencia, tecnología e innovación y salud, es una gran lección la que hay sacar en estos tiempos y aquellos países que la hicieron bien están logrando respuestas".

Si bien las autoridades locales creen que la vacunación podría realizarse a partir de enero próximo, la duda es saber cuáles son las chances de que la vacuna llegue rápido a nuestro pais, el embajador opinó que "lo único que se informó es el registro, lo demás no, hoy existe una muy buena relación entre ambos países, y restaría que se mantenga una conversación más técnica entre los responsables de salud, es un tema que supera lo diplomático".

"Si seguimos forzando el sistema de salud, va a colapsar"

Conocida la noticia, la infectóloga Gabriela Piovano, sostuvo que "a mí me genera gran preocupación más allá que nos demos cuenta de que tenemos que el sistema, precisar de que estamos hablando de la vacuna rusa, china, hablando de lo que hay un mundo atrás de conseguir una solución definitiva, pero si seguimos circulando, sino se hubiera hecho el trabajo de inversión en salud que se hizo, hoy el sistema estaría colapsado".

La profesional agregó que "si lo seguimos forzando va a colapsar, entonces es una lástima que tengamos escenas que estuvimos evitando a tan poco tiempo, porque por ahí están hablando de 4 o 5 meses o menos, y no quiero dar una cifra por algo que sea una decisión definitiva. Pienso que hay una contraposición muy grande, y la demostración es que el aumento es tan grande que tuvimos, ya que de cientos de casos que tuvimos a diario hoy son 5 o 7 mil. Hay una desconexión total entre lo que ocurre y lo que dice el gobierno de la ciudad".