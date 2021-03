La periodista Nancy Pazos dio a conocer este sábado que su hijo es uno de los chicos contagiados con coronavirus, que habían regresado de Cancún, México, tras realizar un viaje de egresados.

"Aislada por los próximos diez días. Hijo Covid positivo. No soy contacto estrecho porque él se aisló desde que llegó enfermo de su viaje de egresados, pero lo cuidaré así que prefiero evitar cualquier descuido. Segundo #COVID19 de Nicanor en solo seis meses. A seguir cuidándonos", publicó la periodista en su cuenta de Twitter.

Luego del anuncio, tanto ella como su hijo recibieron varias críticas en sus cuentas de las redes sociales, por lo que la periodista se defendió: "soy humana. Tenia toda la ilusión. Cumplimos todos los protocolos y se fueron de viaje. Claramente no alcanzó. O los test mexicanos no son confiables, porque si no hubieran dado negativo allá no estarían siendo problema para el país".

Hijo de tigresa. ❤️❤️❤️ te amo hermoso. Está todo bien. Mamá y papá estamos orgullosos de vos. Y ahora solo tenes que preocuparte por estar sano. https://t.co/wyL31U9kS1 — N��ncy P��zos (@NANCYPAZOS) March 13, 2021

A su vez, el hijo de Nancy Pazos aseguró que "el viaje se hizo con protocolos y todo controlado para que saliera bien" y criticó a quienes le reprocharon el viaje: "si te tenés que quejar con alguien, hacelo con las agencias, que te aseguran que hacen todo para que no te puedas contagiar. Y no metas el nombre de mis viejos como (Nancy Pazos y Diego Santilli) si aportara algo a lo que decís".

Las restricciones a los vuelos internacionales ordenada por el Gobierno

44 jóvenes que volvían de un viaje de egresados en México dieron positivo de coronavirus, sobre un total de 149 alumnos que viajaron hacia ese país.

Tras los positivos, de inmediato, se dispuso la identificación y el aislamiento de los pasajeros del vuelo para establecer sus contactos estrechos y realizar el seguimiento estricto de la cuarentena obligatoria de cada uno. Asimismo, se solicitó un PCR a las 44 personas que dieron positivo en su arribo, muestras que enviarán al Malbrán para su secuenciación genómica a fin de monitorear posibles variantes de coronavirus.

Por su parte, el Gobierno nacional, recomendó, nuevamente, evitar los viajes al exterior del país por motivos no esenciales y ordenó restricciones en la frecuencia de vuelos a otros países.

Además de la posibilidad de más contagios en nuestro país, el miedo de las autoridades radica en que lleguen nuevas variante del SARS-CoV-2, más allá de la B.1.1.7 de Gran Bretaña, P1 de Manaos, Brasil, y la variante 501Y.V2, que fueron informadas por el Ministerio de Salud.

En ese sentido, las nuevas variantes del coronavirus que están circulando en el mundo, incluso con países de diversos continentes que ya registraron transmisión comunitaria de esas mutaciones, muestran en casi todos los casos un mayor grado de transmisibilidad y de letalidad, según advertencias recientes de la Organización Mundial de la Salud.

Las recomendaciones y requisitos del Gobierno