Su historia conmovió al país. Escribir un currículum a mano, en la hoja de un cuaderno, fue la única alternativa que encontró un joven cordobés para buscar un trabajo. La imagen rápidamente se volvió viral y hasta recorrió los portales de noticias de todo el mundo. Sin embargo, su objetivo no era hacerse famoso, sino encontrar un trabajo. Finalmente, lo consiguió.

"Conseguí trabajo en una fábrica de vidrios. La municipalidad me ayudó", contó Carlos Duarte, de 21 años, feliz por haber dejado atrás tantos momentos desesperantes en los que le faltó el empleo.

La historia del joven cordobés se hizo viral y tuvo un final feliz.



Ahora, la enorme sonrisa de su rostro se volvió imposible de borrar y se mezcla con la ansiedad de comenzar en sus nuevas labores, a partir de mañana. "No le puedo pedir más a la vida. Haber conseguido un trabajo fijo, en blanco, con horarios y un sueldo era lo que anhelaba", dijo y confesó: "Ya sueño con mi primer sueldo y lo que voy a hacer: le prepararé un asado a mi gente querida".

Además, con esa plata, aseguró que le hará "un regalo especial a Eugenia", a quien definió como su "angelito". Eugenia es la empleada de un comercio que, pese a no poder ofrecerle trabajo, le pidió que le dejara el CV. Fue entonces que decidió escribirlo a mano.

Desempleado

Cuatro meses fue el tiempo que pasó Duarte sin trabajo. "No tenía ni una moneda, ni siquiera 10 pesos. Tuve que esperar dos semanas para cargar la tarjeta del colectivo", recordó, todavía con un poco de angustia, el joven, quien reconoció que hubo lugares en los que lo "miraban raro".



"Me mataba el rechazo, que además, a veces era agresivo. Pero no aflojé. Ya no tenía cara ni me bancaba pedirle guita a mi tía Pechi o comer de arriba en lo de mi abuela Margarita", siguió.

Ahora, con su nueva realidad, reconoció que está "intrigado" y celebró: "Ya no voy a estar preocupado si mañana voy a tener trabajo o si me compro una zapatilla ahora voy a poder pagarla".