Como todas las noches, Jey Mammon llevó a cabo la conducción de "Los Mammones" donde siempre recibe un invitado distinto al cual le hace una divertida entrevista, fiel a su estilo lúdico. Esta vez, le tocó recibir en el piso a Cris Morena y fue de los programas más esperados por la audiencia. La entrevistada se sometió al cuestionario 21 a las 21, y tuvo un exabrupto que el público no le dejó pasar: un incómodo comentario al conductor.

Cuando Jey le consultó si haría una remake del exitoso programa Jugate Conmigo y vio que la invitada levantó la paleta del SI, le consultó a quién le gustaría para la conducción. "A Santiago del Moro", respondió rápidamente, para luego agregar: "Vos, bajando un poco", marcándole que está excedido de peso para ejercer el puesto. En ese momento, Gabriel Schultz, integrante del programa, le lanzó: "O sea que yo no tengo chance".

"En el mundo de Cris no", arremetió Jey. El nombre de Cris Morena rápidamente se volvió tendencia en las redes, donde fue duramente criticada y acusada de tener gordofobia. A su vez, fue celebrada la acertada reacción de Jey Mammon y su respuesta.

"Que Cris Morena sea gordofobica no me sorprende para nada. Romina Yan, su hija, sufrió de anorexia y siempre se preocupó por su imagen. El pensamiento de Cris le daño la vida a su hija y las consecuencias de eso, evidentemente, no le sirvieron de aprendizaje. Que pena." fue uno de los tuits de una usuaria. "LA IMPUNIDAD de cris morena de decirle a alguien que no lo contrataría por estar GORDO según su percepción. Con razón estamos todos trastornados con nuestros cuerpos si esta loca nos colonizo la cabeza con su monopolio del entretenimiento. La odio" comentó otra.

La tendencia en Twitter fue creciendo, y cada vez más los usuarios la acusaban de gordofóbica, discriminadora y de siempre naturalizar estereotipos. Por ahora, la productora no habló al respecto ni presentó justificación alguna.

