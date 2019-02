Con 60 años y una carrera intachable, según relata, Renato Ristori fue separado de su cargo como docente de biología en el colegio Carlos Pellegrini. Está acusado de hostigamiento digital en la Justicia por la madre de una menor de la que se burló en un "meme" publicado en su Facebook bajo el lema "basta de feminazis".

Sobre el hecho que le valió el cargo a un mes de jubilarse, dijo no haber tenido animosidad contra la joven en sí, de hecho dijo no haber visto con nitidéz que ese "chiste" tenía la cara de su alumna.

"Puede ser un exabrupto. Pero no hubo intención manifiesta contra una persona. No la veo a ella, después me empiezan a putear y me doy cuenta, lo borro porque no corresponde. No sé si me cuesta la carrera esto, pero el final, sí. Me hubiese gustado irme del colegio de otra manera", comentó. "'El basta de feminazis' no va dirigido a esta persona. Ella es diez puntos, como alumna y como persona", recalcó.

Ristori fue acusado también de fotografiar a alumnas y de realizar comentarios sexistas. De todo eso se desligó. Además, dijo no considerarse un hombre machista: "Yo estoy a favor de la mujer independiente. Nada que ver".

"Si pudiera darle las disculpas no tengo ningún problema. Pero en Argentina no sirve dar disculpas. La madre de la chica no se contactó conmigo, para nada. Ojalá me hubiese llamado antes. Soy de esos, de sentarme con vos y hablar", comentó en diálogo con Infobae.

El abogado del docente dice que la denuncia contravencional está en etapa investigativa y que pare ellos "no existe delito". "El hostigamiento es una figura bien definida y en este caso no lo hay. Borró el meme. No es un delito, es una contravención", agregó. Renato, en tanto, se tomó licencia psiquiátrica porque aduce un fuerte cuadro de estrés.