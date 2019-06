Seguidores y vecinos que recibieron una mano o un gran gesto de parte de Héctor Ricardo García lo recordaron, manifestaron su tristeza por la noticia de la muerte del fundador del Diario Crónica, relataron anécdotas y lo despidieron con profunda admiración. Además, miles de usuarios se expresaron a través de Twitter, donde el nombre del periodista y empresario fue tendencia nacional.

"Tuvo un gesto conmigo que nunca voy a olvidar"

Jorge Corral, de 63 años, contó que tuvo el "placer" de conocer a García durante los años 90. El hombre tenía un restaurante situado en Puerto Madero. En ese lugar, atendió al periodista durante unos 10 años. El sujeto destacó un gran gesto que tuvo el empresario con él y con su trabajo.

"Su presencia sumaba mucho al local. Venía a comer unas tres veces por semana y, de vez en cuando, lo acompañaban grandes figuras como Sandro y Jorge Jacobson", contó. Además, mencionó que, en reiteradas ocasiones, ofreció invitar cenas y almuerzos. Sin embargo, aseguró que "García nunca aceptó".

LEÉ TAMBIÉN: Murió Héctor Ricardo García, fundador de Crónica

"No solo no aceptó mis invitaciones: a mis espaldas, sin que yo me entere, publicó publicidades de mi local en el diario. De pronto, noté que mucha gente comenzó a concurrir a mi negocio y no entendía por qué el revuelo. Luego, descubrí lo que García había hecho. Tuvo un gesto conmigo que nunca voy a olvidar. Era un gran tipo, admirable", recordó.

Por último, destacó que luego de tantos encuentros terminó teniendo una especie de amistad con García y aseguró que, algunas noches, se quedaban charlando hasta las cinco de la mañana en el negocio. "Ha sido muy generoso conmigo, ha traido infinidad de personas a mi restaurante y jamás aceptó una invitación. Fue desinteresado totalmente, le caía bien porque lo atendía bien. Me entristeció mucho la noticia sobre su muerte", concluyó.

"Era un vecino muy querido"

Silvia Nieva, de 60 años, vive a pocos metros de la vivienda de García, situada en Nuñez. "Era un vecino muy querido, todos lo admiramos. Su trabajo fue reconocido tanto en el barrio como en todo el país".

Agregó: "Últimamente, no salía mucho de su casa. Solo abría la puerta para recibir visitas. Hace dos semanas pasé por la puerta de su vivienda y me quedé mirando su jardín ya que estaba lleno de hojas. En ese momento, justo salió. Esa fue la última que lo vi".

Tendencia nacional

En tanto, cientos de usuarios también lo recordaron a través de Twitter, donde su nombre fue tendencia nacional. "Qué descanses, gracias totales", "Genio absoluto, una vida impresionante", "Siempre estará firme junto al pueblo", "Con un grano de arena te armaba un desierto", "Me llené de recuerdos, cuando era chica mi papá venía de trabajar siempre y traía el Diario Crónica".