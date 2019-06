"Murió" fue el histórico titular que eligió Héctor Ricardo García para anunciar en Crónica'>Diario Crónica el fallecimiento del general Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974. El 29 de junio de 2019, Crónica HD puso al aire la placa más triste de su historia. "Murió Héctor Ricardo García". Pero esta vez, su característico color rojo se tiñó de negro.

García nació un 18 de noviembre de 1932, como el famoso personaje de Disney, Mickey Mouse, del cual era fanático. Desde muy joven, le gustaba el periodismo. Sus comienzos fueron como fotógrafo en "Democracia".

En un video publicado por el aniversario número 50 del Diario Crónica, fundado en 1963, se realizó un homenaje a García, que falleció este viernes. En un recorrido sobre la trayectoria del periodista, grandes figuras del medio recordaron las mejores anécdotas junto al empresario.

LEÉ TAMBIÉN: "García fue impresionante, inolvidable y único"

El empresario fundó el Crónica'>Diario Crónica el 29 de julio de 1963. Comenzó con 5 mil ejemplares iniciales, que se convirtieron en 550 mil repartidos en tres ediciones y luego llegó al millón.

El propio periodista relató en el programa de Susana Giménez las dos tapas más destacas de la historia del diario: una que mostraba a la diva viajando junto a Carlos Monzón hacia Venezuela y la otra cuando Argentina salió campeón en el Mundial 78.

Entre los productos que surgieron de su ingenio e iniciativa se destacan también la revista Así en 1955 y la Editorial Sarmiento en 1965.

Ese mismo año, adquirió Radio Colonia, ubicada en esa ciudad de Uruguay pero con importante llegada a la Argentina. En el homenaje también se menciona su participación del denominado Operativo Cóndor en 1996, cuyo objetivo era reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El periodista acabó detenido junto con los organizadores del operativo y luego fue liberado en Tierra del Fuego. García fue el único comunicador que estuvo en el lugar.

Su ingreso triunfal a Teleonce se registró en 1970 y logró llevarlo al primer puesto de audiencia. Con la trasmisión del casamiento de dos enanos en la Iglesia de Pompeya, llegó a 65 puntos de rating.

En 1972 adquirió el cine Astor sobre la Avenida Corrientes en Buenos Aires, transformándolo en el Teatro Astros. Dos años después fundó el Complejo Estrellas y se hizo cargo del Teatro Tronador de la ciudad de Mar del Plata.



En 1973 las televisoras privadas fueron intervenidas por el Estado, García perdió el manejo de Teleonce y el 8 de marzo de ese año fue secuestrado por la guerrilla ERP-22 de Agosto, una fracción del ERP, bajo la dirección de Víctor Fernández Palmeiro, quien lo liberó luego de que García accediera a publicar un comunicado de la organización en el diario Crónica.

En 1974, el 1 de julio, García publicó la inolvidable tapa de la muerte de Juan Domingo Perón. El titular del Crónica'>Diario Crónica fue "Murió", el cual fue un hito en el periodismo.

La periodista Graciela Guiñazu recordó: "Impuso placas rojas, hizo títulos inolvidables en el diario como cuando murió Perón. Todos recordamos que solo puso la palabra 'murió'. Hizo una escuela de periodismo para los canales de noticias que tomaron el modelo de Crónica Televisión".

A fines de 1987, García acordó con los propietarios de Canal 2 para hacerse cargo de su programación. En 1994, fundó Crónica TV'> Crónica TV, el primer canal de noticias en transmitir las 24 horas en vivo, reconocido por sus míticas placas rojas. En 1997 recibió una Mención Especial por parte de la Fundación Konexpor por su aporte a la comunicación y el periodismo argentino.

En tanto, su amigo y colega Jorge Jacobson, fallecido el 31 de julio de 2014, participó del especial y manifestó: "Si Héctor García fuera un título, sería 'leyenda'. Crónica y él son exactamente lo mismo".

Por otro lado, Víctor Hugo Morales, que fue desvinculado de Radio Continental en 2016, manifestó: "Él sabía todo, no dormía, el diario era su vida, se quedaba en la redacción hasta horas inimaginables. Hacia todo con un pasión propia del periodista".

Además, recordó: "Él me dio la oportunidad de ser relator deportivo en Radio Colonia. Comencé un domingo y, a las 8 de la noche de ese día, miles de personas entraban y salían del diario Crónica. De igual manera, se hizo un momento para escucharme y me dijo: 'Pucha, vas a ser el mejor relator de este país".



Alfredo Serra, de Editorial Atlántida, expresó: "Aunque no le gusta que se lo digan y quiere que lo vean, es un gran tipo. Es un periodita de pies a cabeza". El gran locutor Cacho Fontana agregó: "Ha colaborado mucho con los medios y también con nosotros".