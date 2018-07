A la medida de fuerza de 48 horas anunciada y confirmada el último miércoles por la Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS) para el próximo 30 y 31 de julio, en esta jornada se acopló el gremio UTE.Ambos reclamos son en rechazo al 15% ofrecido por el gobierno de, el cual anunció que no reabrirá por el momento las paritarias del sector. De esta manera, una importante cantidad de los docentes porteños estarán de paro cuando deban iniciar las clases tras el receso invernal. Sucede que UTE, es el gremio con mayor representación y junto a este reclamará ADEMyS.

Este último fue el primero de los gremios en comunicar que llevarán adelante un paro el próximo lunes 30 y martes 31 de julio, al regreso de las vacaciones de invierno.

Por su parte, Jorge Adaro el secretario general del gremio, dijo en conferencia de prensa que: “A pesar de los pedidos presentados por el sindicato, el Gobierno porteño no ha llamado a paritaria. Por eso, la asamblea realizada el jueves 11 de julio pasado ha decidido convocar a esta medida de fuerza para exigir un aumento de emergencia y la reapertura de la negociación”.

En tanto, Eduardo López, secretario general de UTE, en diálogo con C5N afirmó que “el no inicio de clases” es un hecho y comunicó que el próximo viernes anunciaran los detalles del paro.

Por último, el dirigente comentó que “Larreta tiene tiempo hasta el viernes para convocarnos. Si no lo hace, el mismo viernes vamos a estar anunciando de cuántos días de Paro Docente va a ser el No Inicio”.



Cabe aclarar que de los 17 gremios de docentes estatales porteños, 15 aceptaron la propuesta del Gobierno firmando el acuerdo, mientras que los dos mencionados la rechazaron por “insuficiente”.



En esta línea, indicaron que el Gobierno porteño firmó un acuerdo "con sindicatos que prácticamente no representan a ningún docente", que el mismo fue del 15 por ciento y a pagar en tres cuotas, mientras que la inflación proyectado superaría el doble lo acordado.



Por último, Ademys insistió en reclamarle a la gestión de Rodríguez Larreta que no avance con el proyecto que busca el cierre de las terciarios y la creación de la Unicaba (unidad docente que absorberá a 29 profesorados) y solicitaron una respuesta inmediata al tema de infraestructura que padecen las escuelas.



"Plan de lucha con las siguientes medidas:

– PARO DE 48 HS de NO INICIO los días 30 y 31 de julio.

– Nueva Asamblea Unificada el 31/07 para resolver la continuidad de las medidas de fuerza la siguiente semana.

-Impulsar PARO DOCENTE el 8 de agosto, en el marco de la movilizacion histórica de las mujeres por conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito

-Ratificar la convocatoria a movilizar este jueves 12 de julio junto al sindicalismo combativo, de Congreso a Plaza de Mayo a las 17 hs, como parte de las resoluciones del Plenario Obrero de Lanus

-Impulsar la articulación con otros sectores educativos (universitarios, estudiantes terciarios, secundarios) para promover una jornada de lucha educativa unitaria

Otras resoluciones:

– La Asamblea se pronunció por el triunfo de la lucha de los trabajadores de Telam contra el vaciamiento y los despidos, y el triunfo de todas las luchas, muchas de las cuales (como es el caso de los compañeros de Telam) estarán presentes en la movilización del sindicalismo combativo del 12/7.

– Impulsar la campaña por Justicia para Gabriela Ciufarella y el castigo a los responsables de la muerte de esta docente bonaerense"