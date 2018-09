Así lo dejaron expuesto

Escracharon a militante y ex fiscal que robó 10 pesos a una mujer pic.twitter.com/KUXSmCxAGt — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 10 de septiembre de 2018

Se trata deque decidió publicar en su cuenta personal de Facebook un video donde grabó y dejó expuesto al ex fiscal y militante de Cambiemos,, quien hurtó 10 pesos del canasto de su bicicleta, en la localidad pampeana de General Pico.Si bien no quedó registrado el momento en que Fassina sustrajo el dinero, si se puede apreciar al ex fiscal admitiendo el robo y devolviendo la plata a Karen."Pensé que estaban caídos", atinó en su defensa el ex fiscal en el video. En la publicación original, la protagonista del video escribió: "No es de mala, es para que aprendan".Fassina fue desafectado en noviembre del año 2015 por espiar y ver información de una causa con la que no tenía relación cuando era fiscal de Santa Rosa, aparentemente para favorecer a un cliente y fue a juicio.Actualmente forma parte del gobierno de Cambiemos en la capital pampeana.