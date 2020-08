Estudios serológicos mostraron que las medidas sanitarias aplicadas en los barrios populares bonaerenses lograron "contener de manera oportuna" un brote de coronavirus ya que el número de casos no superó al 15 por ciento de la población, reveló hoy el Ministerio de Salud de Buenos Aires.



Los operativos de seroprevalencia realizados para saber qué porcentaje había desarrollado anticuerpos, es decir, quiénes tuvieron contacto con el virus más allá de que hayan tenido o no síntomas, mostró que en ninguno de los barrios la población contagiada superó al 15 por ciento del total.



"Esto da cuenta de una rápida intervención, que logró contener de manera oportuna ese brote. Si no hubiera sido así, nos encontraríamos con un porcentaje de seroprevalencia muy superior, como ha pasado en otras jurisdicciones del AMBA", expresó Leticia Ceriani, Subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización de la cartera sanitaria bonaerense.

.

El estudio de seroprevalencia se realiza en barrios donde hubo brotes y que ya ha pasado un tiempo considerable para que la población expuesta haya desarrollado anticuerpos. Se hace mediante la toma de una pequeña muestra de sangre que se extrae del dedo, y eso permite determinar la presencia de anticuerpos específicos contra el nuevo coronavirus.El dato relevante es que, según los operativos realizados, en el barrio San Jorge de Tigre, sólo el 13,2% de la población total estuvo contacto con el virus. En Villa Azul (Quilmes) 14,5%; en Villa Azul (Avellaneda) 14,8%; en Villa Itatí (Quilmes) sólo el 7,93%, en La Cava (San Isidro) alcanzó el 14%, en el barrio IAPI (Quilmes) el 10%, y en Villa Hidalgo (San Martín) el 14%.

.

"Estos estudios sirven para tener información concreta sobre la circulación del virus e implementar políticas sanitarias y estrategias eficaces para poder frenar el avance de la enfermedad, y al mismo tiempo da cuenta de la cantidad de personas que pueden ser potenciales donantes de plasma para colaborar con la recuperación de los pacientes", explicó Ceriani.Las muestras de sangre totales tomadas en los barrios mencionados hasta la actualidad son de 3.100 en los operativos que se realizan en conjunto entre el Ministerio de Salud bonaerense y los Municipios con la colaboración de la Asociación Argentina de Técnicos y Auxiliares de Laboratorios de Análisis Clínicos.