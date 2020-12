Máximo Ravenna, el gurú de políticos, ricos y famosos en lo que respecta a nutrición, falleció este viernes víctima de cáncer,a los 73 años.

Luego de hacerse publica la triste noticia, la clínica donde estaba internado emitió el siguiente comunicado: "En el día de la fecha queremos comunicarles que falleció el dr Máximo Ravenna. Tras haber sido un pionero lucha contra la obesidad, ayudando a cambiar la vida en mas de 27 años a cientos de miles de pacientes en varios países, habiendo formado a todo un equipo de profesionales que hacen honor a su legado y le dan continuidad a ese proyecto.

.

"Se fue luego de luchar mucho tiempo con una enfermedad, rodeado de sus seres queridos a los 73 años tras una vida llena de logros", finaliza el mensaje de adiós.

El nutricionista había cosechado varios títulos universitarios en nuestro país a partir de la década de los 70 y se especializó toda su vida, hasta llegar a realizar posgrados en la prestigiosa Universidad de Harvard, en Boston, Masachussets, Estados Unidos.

Además, fue miembro de agrupaciones especializadas en nutrición de todo el mundo, tales como la AOA (American Obesity Association), la NAASO (North American Association for the Study of Obesity) y la Asociación Argentina de Obesidad (AAO), entre otras.

El especialista había creado un método eficaz para adelgazar llamado Método Dr. Ravenna, que tuvo éxito en los casos de Diego Maradona, Karina Mazzocco, Susana Giménez, Diego Pérez y la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff.