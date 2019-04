El hermano de Mario Toconás (imagen) dijo que "de fondo se escuchaban las risas".

Un familiar directo de un tripulante del ARA San Juan dijo que durante la presentación del video con imágenes del submarino hundido en el mar, se escucharon "risas", de un micrófono abierto en otro piso, en el que estaba la jueza Marta Yáñez.

La queja provino de uno de los hermanos del desaparecido cabo principal de la Armada Argentina Mario Toconás, al referirse a la exhibición del video, en el Juzgado Federal de Viedma.

LEÉ TAMBIÉN: Los objetos del ARA San Juan que vieron los familiares

"Se olvidaron de cerrar el micrófono donde estaba la jueza y el secretario y de fondo se escuchaban las risas de ellos", afirmó.