La madre de Benjamín, un chiquito con Síndrome de Asperger, denunció que su hijo fue discriminado en un local Manolo de la ciudad de Mar del Plata porque se le impidió entrar con su Zeus, su perro de compañía.

"La sensación fue horrible, ¡de abandono!. Era la primera vez que nos pasaba, en una ciudad que no conocíamos, que pensábamos que estaba preparada para el turismo", detalló Fernanda, mamá de Benja en diálogo con Crónica.com.ar.

La Ley 26858 "tiene por objeto asegurar el derecho al acceso, deambulación y permanencia a lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de transporte público, en sus diversas modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia" dice la normativa.

Por ende, ese establecimiento alimenticio estaba violando la ley vigente. Este era el primer viaje fuera de Mercedes, de donde es oriunda la familia, por lo que la presencia del animal era indispensable.

Pese a contarle los pormenores legales que avalaban que el perro esté dentro del lugar, el encargado explicó que bromatologicamente no era posible entrar con el can. "Nos estás discriminando", le dijo la mujer.

De todos modos, les ofreció quedarse en las mesas de afuera del lugar, algo que no era propicio dado a que hacía frío y, sobre todo, no era lo que ellos querían. Sobre el accionar de los comensales en el lugar, contó que "había algunas personas afuera pero miraron de lejos. No se involucraron".

Más allá del mal momento para la familia, a Benjamín la negativa y el intercambio de palabras le provocó un disgusto aún mayor. "Benja quedo muy nervioso, no pudimos volver a sacarlo hasta la noche para cenar. No quería salir de la habitación", contó su mamá quien se encuentra tramitando la denuncia en el INADI.

El Síndrome de Asperger influye en la forma en que las personas dan sentido al mundo, procesan la información y se relacionan con los otros. Es una condición del neurodesarrollo, una variación que acompaña a las personas durante toda la vida.

Otro caso indignante

En agosto, un restaurante de Palermo llamado "Rey del vino", tuvo la misma reprobable actitud con una chiquita de 8 años que fue junto a su familia y su perro a comer al lugar.

La nena, que padece Síndrome de West o Espasmos infantiles y Trastorno Generalizado del Desarrollo, llevaba consigo su perro de asistencia.

"Tomátela, no me importa que tu hija sea autista", le dijo el encargado en ese momento por lo cual la mujer lo denunció a la policía por discriminación.