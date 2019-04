Chacareros de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén repartirán gratis frutas en Plaza de Mayo, bajo el lema "por la rentabilidad de los productores primarios", informó el secretario de esa organización, Marcelo Corioliani.



Una de las principales problemáticas que afrontan los chacareros es la falta de un precio que les asegure una actividad rentable, y piden la asistencia de un aporte no reintegrable de $ 1,50 por kilo de fruta para compensar parte del costo de cosecha, además de un Plan Sanitario con asistencia por 10 años.

Por un poco de fruta. Cientos de personas acuden a la histórica plaza argentina. (Rubén Paredes-Crónica)