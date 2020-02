El ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo este viernes que "no existe ningún tipo de peligro con el ciudadano argentino que contrajo coronavirus" a bordo del crucero Diamond Princess, buque que está en cuarentena en Japón. "Si bien no sabemos si va a venir acá ni su estado clínico, estamos tranquilos, porque está internado, lo están tratando bien, siguiendo el protocolo. Cuando le den el alta estará curado y no existe posibilidad de contagio", agregó el funcionario.

El ministro hizo esas declaraciones al término de una reunión interministerial de seguimiento sobre el coronavirus que se hizo en la Casa de Gobierno. Luego, González García señaló: "La idea es coordinar más lo que venimos haciendo los ministerios, 12 reuniones sitemáticas como mínimo. Una que es con los distintos organismos del Estado, que tiene que ver con las medidas que toma el Gobierno, y otra tiene que ver con la comunidad científica para salir con un discurso común compartido por todos".

"La situación es estable, hay un buen dato hoy (viernes). Disminuyeron los números de casos nuevos, eso indica que posiblemente estemos en el período de descenso de la epidemia", reveló el ministro de Salud. Y agregó: "Es la enfermedad con menos letalidad de todas las epídemias que hubo en los últimos años."

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó este viernes a la mañana en Casa Rosada la reunión que busca unificar las acciones de las diferentes carteras para hacer frente al coronavirus, tal como se había realizado en 2007 ante la pandemia de influenza.

Los ministros de Salud y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, funcionarios de diferentes carteras nacionales, de las Fuerzas Armadas y de la Aduana también estuvieron presentes en la reunión para analizar el tema del coronavirus tras conocerse que uno de los ocho argentinos se contagió de la enfermedad a bordo de un crucero que se encuentra en cuarentena en Japón.

El encuentro comenzó cerca de las 12:45 en el salón Sur de la Casa Rosada y, según lo anunciado este viernes a la mañana por el canciller Felipe Solá, se realizó con el objetivo de "informar dentro del Gobierno y hacia afuera" al respecto del coronavirus.

En declaraciones que hizo a la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, a su regreso de una gira presidencial por Europa, Solá señaló que "especialistas muy importantes dicen que el tema va a ser controlado" y destacó la importancia de "aguardar la información que surja del Ministerio de Salud" respecto del coronavirus.

Este viernes se confirmó que un argentino de los ocho que están a bordo del Diamond Princess, amarrado en el puerto de la ciudad de Yokohama, resultó positivo para el coronavirus, tras lo cual fue trasladado a un hospital de Japón.

El hombre es oriundo de Buenos Aires y viajaba junto a su esposa, a quien el test le dio negativo, según relató la pasajera chilena Ximena Paredes, quien conoció al matrimonio.

En la embarcación puesta en cuarentena el lunes, en la que viajan 3.711 personas de 56 nacionalidades, las personas contagiadas suman 61.