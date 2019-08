Una periodista que vive en la localidad bonaerense de La Plata googleó su nombre y descubrió que figuraba como precandidata a concejal de un partido político. A pesar de que denunció lo ocurrido, no llegó a tiempo para que saquen su identidad de la boleta.

Giselle Ferreyre entró a Google para averiguar si la afiliaron a un partido político sin su permiso, un tema que fue tendencia en las redes las últimas semanas previas a las PASO. Cuando entró al registro, escribió su nombre y DNI y descubrió que era candidata a concejal. Sin embargo, no figuraba de qué partido político.

Por lo tanto, comenzó a repasar los listados de las principales fuerzas políticas y no encontró su nombre entre los postulantes. Por lo tanto, se googleó y descubrió que figuraba como precandidata a concejal titular de La Plata por el Frente Patriota, espacio liderado por Alejandro Biondini. Además, según trascendió, la joven también descubrió que estaba afiliada al espacio "Gente en Acción" desde 2011.

Pese que denunció lo ocurrido ante la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, no pudo sacar su nombre de la boleta y figuró este domingo entre las elecciones de los ciudadanos.

A través de Twitter, la chica contó: "YO CANDIDATA (?) A tres días de las PASO me enteré que soy precandidata a concejal titular en la ciudad de La Plata en el décimo lugar de la lista del Frente Patriota, al que tmb me afiliaron. De inmediato me comuniqué con el espacio, desde donde acusaron un 'error'".

Agregó: "Hice una presentación en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, y en los Tribunales Federales de la Nación para solicitar medidas inmediatas para la eliminación de la apócrifa afiliación y posterior candidatura. Sin embargo, ya es tarde".

Finalmente, recomendó: "Las boletas de este partido llevarán mi nombre el próximo domingo. Por eso invito a todos y a todas los que vean este tuit a difundir para que a nadie más le usen su identidad. En el siguiente link podrán chequear si están o no afiliados a algún partido".